Louis Bielle-Biarrey déjà ''meilleur'' que Penaud avec le XV de France ? Les chiffres ne mentent pas !

Penaud dépassé ? À 21 ans, Louis Bielle-Biarrey a déjà marqué 10 essais avec les Bleus en seulement 14 matchs. Une ascension fulgurante qui fait rêver Fabien Galthié pour 2027.

Il n'aura fallu qu'une poignée de matchs à Louis Bielle-Biarrey pour s'imposer à l'aile du XV de France. A seulement 21 ans, le joueur de l'UBB fait partie des éléments sur lesquels Fabien Galthié compte pour mener la France sur le toit du monde en 2027 sur le sol australien.

Louis Bielle-Biarrey lancé vers les sommets

On connaissait le potentiel du joueur. Mais encore fallait-il qu'il parvienne à l'exploiter au plus haut niveau. Ses performances sur le pré depuis la préparation à la Coupe du monde jusqu'à la tournée de novembre 2024 ont prouvé qu'il était prêt.

En l'espace de 14 matchs seulement avec l'équipe de France, la fusée LBB a déjà inscrit 10 essais. Tout est allé très vite pour le Bordelais avec quatre réalisations lors du Mondial 2023, dont un doublé contre la Namibie.

Cet automne, le Girondin casqué a encore frappé à quatre reprises, doublant la mise une seconde fois aux dépens du Japon. Des essais qui sont souvent loin d'être tout faits. Et qu'il va chercher en faisant parler son incroyable pointe de vitesse, sa vista et ses skills.

Si bien qu'on se demande s'il ne va pas tout simplement faire exploser les compteurs. A l'heure où Damian Penaud (36 essais) se rapproche des 38 réalisations de Serge Blanco, Louis Bielle-Biarrey est déjà lancé derrière son coéquipier à l'UBB.

Penaud et Bielle-Biarrey au service du XV de France

Il fait même mieux que Penaud. Il avait en effet fallu 24 rencontres à l'ancien joueur de Clermont pour atteindre les 10 essais avec les Bleus. Soit dix matchs de plus que celui qui a porté les couleurs de Grenoble.

D'un point de vue purement statistique, Bielle-Biarrey est donc meilleur que Penaud. Mais ce dernier n'en a pas encore terminé avec les essais. A 28 ans, il peut encore largement améliorer son total. Lui qui n'a que très rarement été blessé.

Pour l'heure, LBB est, lui aussi, épargné par les pépins physiques. De plus en plus à l'aise et en confiance, il pourrait très bien rattraper son coéquipier chez les Bleus et à Bordeaux bien plus vite qu'on ne le pense.

Une chose est sûre, les deux ailiers sont en grande forme avec les Bleus. Et on ne peut que se réjouir d'avoir deux éléments si performants au même moment sous le maillot du XV de France.