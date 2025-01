29 plaquages, 180 mètres parcourus, Penaud, Dupont : les stats remarquables des stars de la Champions Cup

Festival offensif et domination physique : Penaud, Dupont, Nowell et Peceli Yato se sont illustrés lors d’une 3e journée de Champions Cup riche en stats impressionnantes.

La 3e journée de Champions Cup a tenu toutes ses promesses avec des performances de haut vol et des chiffres impressionnants. Entre triplés, mètres parcourus et plaquages décisifs, retour sur les meilleures statistiques et les joueurs qui ont brillé ce week-end.

Damian Penaud en mode superstar

Auteur d’un triplé avec l’Union Bordeaux-Bègles, Damian Penaud a marqué les esprits. L’ailier international français a également parcouru 180 mètres balle en main, signé quatre franchissements et délivré deux passes décisives. Une performance complète qui rappelle pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs finisseurs du moment. De bon augure pour le XV de France avant le Tournoi des 6 Nations. Notez que son coéquipier Matthieu Jalibert s'est aussi fendu de 19 points face aux Chiefs. Le meilleur total de la journée.

Du côté des Leicester Tigers, futurs adversaires de Toulouse, Josh Bassett n’a pas été en reste malgré ses 32 printemps. Avec trois essais et cinq franchissements, il a été un véritable poison pour les défenses adverses, tout en ajoutant une passe décisive à son bilan. Sur le plan défensif, Caelan Doris du Leinster a été monumental avec 29 plaquages réussis. Le troisième ligne irlandais a également remporté quatre turnovers, prouvant une fois de plus son importance dans les zones de ruck.

Défenseurs battus et passes magiques

La 3e journée a également été marquée par l’impact de Jack Nowell. Le Rochelais a battu 10 défenseurs, plus que tout autre joueur, et a confirmé sa capacité à jouer après contact avec quatre offloads. L'Anglais a été l'un des meilleurs joueurs chez les Maritimes face à Leinster. Malheureusement, son envie n'a pas été suffisante pour l'emporter face aux Irlandais.

On notera également l'excellent match de Paul Boudehent qui s'affirme match après match comme une force vive au sein du Stade Rochelais mais aussi pour le XV de France. A l'heure où certains estiment que son coéquipier Grégory Alldritt peine à retrouver son meilleur niveau. Son coéquipier en troisième ligne monte en puissance.

Toujours dans l’art de l’évitement, Antoine Dupont a montré toute sa magie en délivrant cinq passes après contact, la meilleure marque du week-end. Le demi de mêlée a beaucoup donné sous la chaleur et l'humidité de Durban, mais il n'a pas été en mesure d'aider le Stade Toulousain à décrocher le bonus offensif face aux Sharks. Il n'a pourtant pas lésiné sur les efforts.

Les chiffres divergent selon les sources, mais on lui attribue plus ou moins 120 mètres parcourus et plus de 10 courses ainsi que 4 défenseurs battus. Ajoutez à cela une présence au plaquage, un jeu au pied toujours aussi puissant et précis, on ne peut que se réjouir de retrouver le numéro 9 sous le maillot du XV de France lors du 6 Nations. Compétition à laquelle il n'a plus participé depuis 2023.

Les chiffres fous du week-end

Avec 88 essais inscrits et 627 points marqués, la 3e journée de Champions Cup a offert un festival offensif. À noter, l’essai le plus rapide a été inscrit par Gianmarco Lucchesi (Toulon) après seulement 1 minute 44 secondes face aux Harlequins. Tom de Glanville (Bath) n’a pas tardé non plus, marquant à 1 minute 46 secondes contre Clermont.

En parlant de l'ASM justement, Peceli Yato a une fois de plus montré sa puissance avec 7 collisions dominantes, un essai et deux turnovers gagnés. Un véritable moteur pour les Auvergnats malgré le revers face à Bath. La Champions Cup continue de nous régaler avec des prestations de haut niveau. Rendez-vous pour la prochaine journée, qui promet encore son lot de performances spectaculaires.