‘‘Je suis dégoûté’’, Pierre-Louis Barassi (Stade Toulousain) raconte l’injustice vécue avec le XV de France

Privé de la “finale” du Tournoi des 6 Nations 2025 à cause d’un geste irlandais non maîtrisé, Pierre-Louis Barassi évoque son forfait avec le XV de France.

Commotionné contre l’Irlande, Pierre-Louis Barassi était dans l’incapacité de disputer le dernier match du XV de France contre l’Écosse, au Stade de France, le 15 mars dernier. Pourtant, le centre toulousain avait disputé toutes les rencontres précédentes en tant que titulaire avec les Bleus. À cause de cette blessure, il n’a pas eu l’occasion de soulever le trophée avec ses coéquipiers ou bien de recevoir une médaille directement sur le podium.

Auprès de RMC Sport, Pierre-Louis Barassi s’est confié sur cet épisode (très) légèrement contrasté. Bien évidemment, il est heureux d’avoir remporté le Tournoi des 6 Nations, au-dessus de tout autre sentiment. Cependant, le fait d’avoir loupé l’occasion de conclure cette aventure au Stade de France, devant ses proches, n’a pas été un immense plaisir. “Je suis dégoûté”, confie-t-il à la radio sportive.

“En fait, mon sentiment, c'est que pour un manque de maîtrise de la part d'un adversaire, je me retrouve pénalisé. Je ne peux pas postuler pour le dernier match. Je ne peux pas réellement profiter à 100 %”, argue-t-il alors qu’il s’apprête à revenir sur les pelouses avec le Stade Toulousain. Cependant, le joueur confie qu’il a déjà “switché” en faveur de son club car “il n'y a rien qui pourra changer ce qui s'est passé.”

De plus, Pierre-Louis Barassi n’a pas voulu alimenter de nouveau la polémique autour de l’absence de suspension ou de carton rouge envers Calvin Nash, l’international irlandais auteur de la faute. “Je ne rentrerai jamais dans le débat : « C’est rouge ou pas rouge ? » Ce n'est pas du tout mon rôle”, rappelle l’international aux sept sélections avec le XV de France.

Néanmoins, le trois quart du Stade Toulousain confie que le changement fréquent des règles et directives dans le rugby international peuvent en perdre beaucoup, dont lui. “On finit par être confus parce que les règles (sur les contacts à la tête) changent tous les six mois. On ne sait plus ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire.[...] C'est pour ça que je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas envie de passer pour un débile, car les règles ont changé il y a trois semaines”, souligne Pierre-Louis Barassi, toujours auprès de RMC Sport.

Enfin, il déclare également qu’il a rendu la médaille que Gaël Fickou lui avait donnée après la rencontre. “Ce n'est pas ma médaille, c'est la sienne. Il était là au bon moment, il a soulevé la coupe, il a joué le dernier match”, ponctue-t-il. Pour rappel, après la remise du trophée et des médailles, Gaël Fickou a offert la sienne à Pierre-Louis Barassi. Cependant, seuls ceux ayant disputé le dernier match ont (normalement) le droit au podium et aux breloques. Le Racingman n’avait joué que l’ultime match, quand le Toulousain avait disputé les quatre rencontres précédentes, d’où l’initiative du centre au 94 sélections.

Désormais, Pierre-Louis Barassi se focalise sur la fin de saison avec le Stade Toulousain, en Top 14 et en Champions Cup. Auteur d’un excellent début de saison, il a déjà cumulé 11 titularisations avec les Rouge et Noir depuis début septembre. De plus, l’ancien Lyonnais semble avoir acquis la confiance d’Ugo Mola en tant que numéro 13 titulaire. Avec le solide Pita Ahki à ses côtés, il faut dire que le joueur formé au RC Narbonne soigne chacune de ses apparitions avec d’excellentes prestations défensives et offensives.

