TOP 14. Une perf’ historique sans Dupont ? Le Stade Toulousain devra puiser ailleurs que dans l’émotion

Antoine Dupont opéré, Toulouse devra faire sans son maître à jouer pour les phases finales. Une première sous l’ère Ugo Mola. Le défi s’annonce immense pour les Rouge et Noir.

Opéré ce lundi avec succès, Antoine Dupont n'est pas attendu sur le terrain avec le Stade Toulousain avant la rentrée prochaine au mieux. Une perte pour le club qui défend son titre cette année encore. Et qui pourrait réaliser un triplé historique. Mais pour la première fois depuis le début de l’ère Ugo Mola en 2019, le Stade Toulousain devra disputer ses phases finales sans Antoine Dupont. C'est un défi qui attend les Rouge et Noir en fin de saison. Mais ce groupe a les ressources mentales et humaines pour le relever.

Jack Willis réaliste face à l’absence de Dupont

L’Anglais Jack Willis, désormais bien installé au sein du pack toulousain, a évoqué sans détours l’immense vide laissé par l’absence du demi de mêée international via Actu.fr : « Antoine, c’est quelqu’un qu’on ne remplace jamais. Aucune équipe au monde ne peut remplacer un joueur comme Antoine, mais j’espère que nous pourrons gagner les points de pourcentage qu’il faut pour combler le vide qu’il laisse. »

Cette absence, Toulouse devra pourtant bien la gérer. Malgré seulement sept matchs disputés cette saison avec les Stadistes toutes compétitions confondues, Dupont restait une référence absolue sur et en dehors du terrain. Surtout lorsque ça compte. Ainsi, son habituelle doublure, Paul Graou va avoir l'occasion de montrer qu'il est bien plus qu'un finisseur lorsqu'il s'agit d'aller chercher des trophées. Lui qui a parfaitement mené l'attaque de Toulouse jusqu'ici.

Réagir vite, mais sans céder à l’émotion

Willis rappelle cependant l’importance d’une réponse collective et raisonnée : « On ne peut pas se permettre de regarder si loin au risque de s’éparpiller et de perdre de vue le court terme. Ces réactions sont généralement immédiates, on a vu celle du XV de France, ce sont des rebonds rapides, émotionnels, mais cette énergie finit par se dissiper. »

Selon lui, Toulouse devra donc se montrer tactiquement impeccable et ne surtout pas construire son parcours uniquement sur l’émotion. Il insiste : « Nous devrons être à notre meilleur niveau, tactique et technique, et pour cela faire les efforts nécessaires. »

Une fin de saison stratégique pour Toulouse

Alors que les internationaux ont pu profiter d’un repos régénérateur après le Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne anglais insiste sur une préparation méthodique : « Les internationaux l’ont vécu, ils ont pu se ressourcer, désormais il nous faut être stratégiques sur notre développement vers la fin de saison. »

Sans Dupont, Toulouse va passer un vrai test au printemps. Lancés sur les deux tableaux avec ambitions, les Rouge et Noir sont attendus de pied ferme par leurs adversaires. Graou, Saito et compagnie devront élever leur niveau de jeu pour que le club puisse encore rêver d'un titre cette saison. Et si d'aventure il y a encore un ou plusieurs trophées au bout, Dupont ne sera sans doute pas loin de ses coéquipiers pour le(s) célébrer. Mais sans bain de foule façon star du rock comme l'an passé.