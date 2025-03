6 Nations. Dupont et le secret des Bleus, la classe de Fickou : les beaux gestes du XV de France

Après avoir remporté le Tournoi des 6 Nations 2025, les joueurs du XV de France ont fait preuve de classe entre eux, pour Dupont et Barassi notamment.

Ce samedi 15 mars, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2025 en battant l’Écosse (35-16) au Stade de France. Sur la route de ce sacre attendu, il y a eu quelques mésaventures. Pour pallier ces dernières, les Bleus de Fabien Galthié ont été les auteurs de quelques beaux gestes envers leurs coéquipiers.

Dupont en héros

Par exemple, le capitaine Antoine Dupont n’a pas pu prendre part à l’ultime match de ce 6 Nations. Pour cause, le demi de mêlée du XV de France souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Indisponible pour de longs mois, il a dû observer ses coéquipiers remporter le second titre de l’ère Galthié sous ses yeux, depuis les tribunes.

Néanmoins, une attention toute particulière avait été prévue à son égard. “Le capitaine du XV de France, c’est Antoine (Dupont). J’ai un rêve en tête, j’espère qu’il se réalisera samedi”, confiait Grégory Alldritt avant le match en conférence de presse, selon des propos rapportés par Rugbyrama. En dehors du titre, l’ami d’enfance du Toulousain voulait voir son coéquipier soulever le trophée.

À la fin de la rencontre, Antoine Dupont a alors eu la surprise de pouvoir monter sur le podium pour soulever le trophée avec ses coéquipiers. De plus, le demi de mêlée a même eu le droit à sa médaille, normalement réservée aux joueurs disputant le dernier match. “Tout ce qu'on voulait ce soir, c'était voir Antoine (Dupont) soulever le trophée. Il faut profiter de ces moments-là. Le Tournoi est une compétition magnifique”, confiait Grégory Alldritt après le match selon L’Équipe.

Fickou donne sa médaille

Par ailleurs, Antoine Dupont n’est pas le seul joueur qui a vu le dernier match du Tournoi des 6 Nations 2025 lui être enlevé à cause d’une blessure. En effet, Pierre-Louis Barassi, commotionné, a aussi dû suivre le match depuis la tribune alors qu’il avait disputé les quatre premières rencontres comme titulaire. À la fin du match, son remplaçant a eu une attention pour lui.

En effet, le journal L’Équipe nous apprend que Gaël Fickou a donné sa médaille de vainqueur à Pierre-Louis Barassi après la rencontre. Le Racingman n’a joué que la toute dernière rencontre et a défini son geste comme une “évidence", assurant que l'ancien Lyonnais "méritait sa médaille".

Dans la même idée, Alexandre Roumat, Théo Attissogbe, Georges-Henri Colombe, Émilien Gailleton, Matthieu Jalibert et Léo Barré n’ont malheureusement pas non plus reçu de médaille. Ces derniers ont pourtant joué sous les couleurs du XV de France sur ce Tournoi des 6 Nations 2025.

