Audience TV. Champion, le XV de France pulvérise tous les records du 6 Nations

Le XV de France a réalisé une audience historique contre l’Écosse pour le 27e titre de son histoire dans le Tournoi des VI Nations.

C’était un jour historique ! Ce samedi 15 mars, au soir, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2025 en disposant de l’Écosse (35-16) au Stade de France. C’est la 27e fois que les Bleus sont titrés sur le Vieux continent et cette édition de la compétition a fait du bruit.

Le XV de France, roi de l'audience !

Preuve en est, l’audience de cette rencontre entre le XV de France et l’Écosse était exceptionnelle. Selon les chiffres officiels communiqués par France TV, les Bleus ont attiré pas moins de 9.5 millions de téléspectateurs en moyenne devant leurs télévisions. Ce chiffre représente une part d’audience, d’environ 46.1 % de la part d’audience.

De plus, le pic d’audience aurait avoisiné les 10.7 millions de téléspectateurs en fin de rencontre. Un chiffre absolument phénoménal qui montre l’engouement grandissant autour du XV de France de Fabien Galthié et alors que sa star Antoine Dupont n’était pas alignée sur la pelouse.

Avec de tels chiffres, le XV de France réalise la meilleure audience de l’histoire pour une rencontre du Tournoi des 6 Nations. C’est également la meilleure audience de cette année 2025 pour le service public. Malgré d’excellentes audiences à l’automne, cette réussite accumule l’audience télévisuelle la plus importante depuis la Coupe du monde 2023.

De plus, le « Super Saturday » de ce Tournoi des 6 Nations 2025 a été une franche réussite pour France TV. En effet, plus de 25 % de la part d’audience de ce 15 mars 2025 était sur France TV, pour regarder entre autres les rencontres entre l’Italie et l’Irlande et le carton de l’Angleterre au pays de Galles. Ce résultat fait de France 2 la chaîne la plus regardée de France sur la journée.

Après sept semaines de rugby international, les Bleus décrochent donc le Tournoi des 6 Nations 2025 et une part palpable dans l’intérêt des Français. À l’aube d’une nouvelle négociation pour les droits de diffusion du Tournoi des 6 Nations, cette dynamique pourrait être cruciale. En effet, France TV aimerait conserver sa poule aux œufs d’or, mais TF1 et possiblement d’autres chaînes de la TNT seraient également intéressées.

Cependant, le Tournoi des 6 Nations intéresse les foules et il a un prix ! Sur le dernier bail signé par France TV, Six Nations Rugby Limited demanderait pas moins de 30 millions d’euros par an, selon L'Équipe, pour disposer de l’exclusivité de la compétition. Une somme importante qui pourrait décourager certains ou pousser à la mise en place d’un arrangement entre plusieurs chaînes, comme ce qui peut se faire en Grande-Bretagne, entre la BBC, chaîne publique, et ITV, chaîne privée gratuite.

