XV de France. Un Bleu a égalé 2 records sur ce 6 Nations (et ce n’est ni LBB ni Ramos)

Au milieu de la pluie de records battus par le XV de France lors de ce Tournoi des 6 Nations 2025, Gaël Fickou décroche deux records avec les Bleus.

Le XV de France remporte le Tournoi des 6 Nations 2025. À cette occasion, plusieurs records sont tombés lors de la victoire contre l’Écosse (35-16) au Stade de France, ce samedi 15 mars. Parmi eux, le Racingman Gaël Fickou a égalé deux records, vieux de 30 ans, avec les Bleus. Plus impressionnant encore, il est le seul détenteur de ces records si l’on prend uniquement en compte l’ère du rugby professionnel, soit à partir de 1995.

6 Nations. Le retour du boss de la défense du XV de France ? Fickou, une présence rassurante au centre

Gaël Fickou, légende du XV de France

Tout d’abord, Gaël Fickou a obtenu sa 50e sélection lors d’un Tournoi des 6 Nations. Depuis que la compétition se joue sous ce format-là, il est le seul français à avoir disputé autant de rencontres en Bleu à l’hiver. À l’époque du rugby amateur et quand seules cinq sélections se disputaient le titre, l’iconique Philippe Sella y était déjà parvenu.

Autre record, appartenant aussi à Philippe Sella, Gaël Fickou est le premier joueur français de l’histoire du rugby professionnel à avoir disputé 13 Tournoi des VI Nations différents. De plus, l’ancien du Stade Toulousain a disputé toutes ses éditions consécutivement. Cependant, il est loin du record absolu, toutes nations confondues, puisqu’il appartient à la légende galloise Alun Wyn Jones, avec 17 Tournois des 6 Nations consécutifs.

Brillant, Moefana est-il (définitivement) devenu incontournable avec le XV de France ?

Depuis le Tournoi des VI Nations 2013, Gaël Fickou a toujours été présent du côté de Marcoussis durant l’hiver. À l’époque du V Nations, l’ancien centre d’Agen avait eu la même dynamique, enchaînant 50 matchs et 13 éditions consécutives entre 1983 et 1995. Cependant, Philippe Sella avait eu plus de réussite avec 6 titres, dont un Grand Chelem en 1987.

À bientôt 31 ans, Gaël Fickou continue d’écrire l’histoire du rugby français. Avec 94 sélections au compteur, il dépasse la longévité de Serge Blanco et devient le quatrième tricolore le plus capé de l’histoire, derrière Raphaël Ibañez, Philippe Sella et Fabien Pelous. Par ailleurs, le natif du var n’est plus qu’à 24 apparitions de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du XV de France.

6 Nations. ‘‘Les Bleus ont toujours besoin de lui’’, Fickou préservé ou sur le retour avec le XV de France ?

Ramos et LBB en mode record

Contre l’Écosse, Thomas Ramos a également battu un record. En effet, l’arrière du Stade Toulousain est devenu le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France, ce samedi 15 mars. Pointant désormais à 450 unités, il devance Frédéric Michalak et ses 436 points inscrits en Bleu.

Aussi, Louis Bielle-Biarrey a égalé un record international qui n’avait plus été touché du doigt depuis un siècle ! Avec huit essais inscrits sur une même édition, LBB rejoint l’Écossais Scott Smith et l’Anglais Cyril Nelson Lowe en tant que joueur le plus prolifique de l’histoire de la compétition sur une année.

436 et des brouettes ! Serial buteur, Thomas Ramos dépasse Michalak avec le XV de France