6 Nations. Le retour du boss de la défense du XV de France ? Fickou, une présence rassurante au centre

Coup dur pour Barassi, opportunité pour Fickou. Le Toulousain forfait, c'est le Racingman devrait être aligné face à l'Écosse. Un choix logique pour un match sous pression où l'expérience fera la différence.

L'expérience au service du collectif

C’est un coup dur pour Pierre-Louis Barassi, mais une opportunité pour Gaël Fickou. Victime d’une commotion en Irlande, le centre du Stade Toulousain doit renoncer à la 'finale' du Tournoi des 6 Nations face à l’Écosse. Une absence qui profite au Racingman, pressenti pour retrouver une place de titulaire et former la paire de centres avec Yoram Moefana. Exit donc un potentiel duo 100 % bordelais avec Nicolas Depoortere. C'est un choix finalement assez logique du staff tricolore qui se dessine.

XV DE FRANCE. Dupont blessé, Campese accuse : "L’Irlande dépasse les limites depuis des années"Si Depoortere et Moefana ont leurs automatismes avec l’UBB, Fickou offre une garantie d’expérience non négligeable dans un match sous pression. À 30 ans et fort de 93 sélections, le Racingman est un pilier du XV de France, notamment depuis que Shaun Edwards l’a adoubé comme patron de la défense en 2020. Régulateur de la ligne bleue, il a prouvé à maintes reprises son importance dans les grands rendez-vous. Là où Depoortere, malgré son talent et son énorme potentiel, découvre à peine le très haut niveau, Fickou sait ce qu’implique une finale du 6 Nations.

Une finale à ne pas prendre à la légère

Certes, la victoire en Irlande a été un (très) grand pas vers le titre, mais les Bleus ne doivent pas tomber dans la décompression. Ce dernier match contre l’Écosse n’a rien d’une formalité. Bien au contraire, les hommes de Gregor Townsend n’ont plus rien à perdre et rêvent d’un succès de prestige à Saint-Denis. Ils ne peuvent en effet pas remporter 6 Nations. Mais auront à coeur de terminer sur une bonne note. Et quoi de mieux que de gâcher les fête des Bleus devant leur public ? Dans ce contexte, l’expérience de Fickou est un atout considérable. Son rôle de leader vocal sera crucial pour maintenir l’intensité et éviter les errements défensifs.

Un leadership essentiel en défense

Moefana, bien qu’en pleine progression, n’a pas encore la communication instinctive d’un Fickou sur le terrain. Le Racingman, lui, parle, replace, anticipe. Il est cette voix rassurante et directive qui peut faire la différence dans les moments chauds. Un élément essentiel face à des Écossais imprévisibles et capables d’envoyer du jeu depuis n’importe quelle zone du terrain. Et surtout au centre où les Tricolores ont montré des failles dans cette compétition. Notamment en raison de la faible expérience commune de Barassi et Moefana sous le maillot de l'équipe de France au niveau international.

Les récentes performances de Fickou avec les Bleus avaient suscité quelques interrogations. Certains le voyant laisser sa place à la jeune génération en vue de la Coupe du monde 2027. Mais le Mondial en Australie n'est pas encore là. Et dans un match où l’équilibre défensif sera déterminant, son expérience et sa science du placement prennent tout leur sens. De plus, après quelques semaines en tant que spectateur, il a l’occasion idéale de montrer qu’il reste un incontournable de cette équipe.

Une double mission : gérer et punir

Si Fickou est aligné, il aura un double rôle : organiser la ligne défensive et exploiter la moindre faille adverse. Son association avec Moefana peut offrir un bon équilibre entre puissance et mobilité. D’autant que l’Écosse, bien que joueuse, a parfois du mal à gérer la pression des gros rendez-vous. Un bon Fickou, c’est un XV de France plus serein, plus structuré, et surtout plus armé pour aller chercher ce titre tant attendu.

XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?



Sa présence pourrait aussi permettre son coéquipier bordelais de se lâcher encore plus sur le pré. Lui qui a accumulé de la confiance dans cette édition 2025. Et que l'on a vu particulièrement tranchant en attaque mais aussi en défense. Aux côtés de Fickou, il pourrait valider cette belle progression et répondre définitivement aux critiques d'avant Tournoi quant à sa capacité à faire la différence. Ce France-Écosse est tout sauf un match gagné d’avance. Mais avec un Fickou en patron et une équipe concentrée, les Bleus ont toutes les cartes en main pour soulever le trophée.