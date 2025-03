XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?

Colère et frustration côté français ! Après les chocs ayant blessé Dupont et Barassi, aucune sanction pour Beirne et Nash. Jean-Marc Lhermet interpelle sur l’absence de protection des joueurs.

La décision était attendue, elle n'en reste pas moins incomprise côté français. Après la victoire du XV de France à Dublin, les contacts brutaux de Tadhg Beirne sur Antoine Dupont et de Calvin Nash sur Pierre-Louis Barassi ont suscité l'indignation de beaucoup. Et surtout l'incompréhension de certains. Malgré les réclamations de la FFR, le commissaire à la citation a tranché : aucune sanction ne sera infligée aux deux joueurs irlandais. Une décision qui a provoqué la colère de Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, et responsable du haut niveau, qui s'est exprimé sur RMC.

"Un accident de jeu" pour Beirne

Dans l'action qui a blessé Antoine Dupont, le deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne percute violemment le capitaine tricolore, provoquant une indisponibilité de plusieurs mois et sa fin de saison. Pourtant, le commissaire à la citation estime qu'il s'agit d'un simple accident : « Il semble dire que c'est un accident de jeu, que le numéro 5 est déséquilibré par son partenaire qui est derrière lui, ce qui explique que ce soit l'épaule qui vienne directement en contact avec le genou », rapporte Jean-Marc Lhermet. Autrement dit, une malheureuse circonstance, mais rien qui ne justifie une sanction.

Le responsable du haut niveau ne partage pas cette analyse : « Tout ce qu'on veut, c'est protéger nos joueurs. L'intégrité physique est une priorité. Quand on voit des accidents de ce type-là, on estime que la sécurité de nos joueurs n'a pas été préservée ». Des propos qui résonnent alors que le rugby mondial cherche à renforcer la protection des joueurs.

"Un plaquage passif" pour Nash

Si la blessure de Dupont est au centre des discussions, celle de Pierre-Louis Barassi ne passe pas non plus. L'ailier de Toulouse, touché lors d'un contact avec Calvin Nash, manquera la 'finale' du Tournoi face à l'Ecosse ce samedi au Stade de France. Pourtant, là encore, le commissaire à la citation ne voit pas matière à une sanction : « Il considère que ça ne justifie pas un carton rouge, car il appelle ça un plaquage passif. C'est-à-dire qu'il estime que le plaqueur subit le plaquage, et que c'est Pierre-Louis qui vient le percuter », explique Lhermet.

Une vision que la FFR conteste : « Nous avons fait un retour au commissaire avec les vidéos et une version différente par rapport à ce qu'il a pu nous donner ». Le rugby moderne impose des protocoles stricts pour limiter les chocs à la tête, et voir de telles actions rester impunies laisse perplexe bon nombre d'observateurs. Sans parler des supporters qui ont du mal à y avoir de la constance. Et dénoncent une immunité de certains joueurs, voire nation. La Coupe du monde 2023 étant toujours très fraîche dans les esprits.

Une protection des joueurs encore insuffisante

Au-delà de ces cas isolés, c'est une problématique plus large qui inquiète le camp français. Lhermet rappelle les efforts du World Rugby en matière de "Player Welfare" : limitation du nombre de matchs, augmentation des temps de repos... Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs : « Avant tout, protégeons les joueurs comme il faut sur le terrain. Pour qu'il y ait vraiment une protection, il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur des fautes qui peuvent être faites ».

Car au final, ce sont les conséquences sportives qui pèsent lourd. Antoine Dupont, privé de plusieurs mois de compétition, manquera les échéances cruciales avec Toulouse en Top 14 et le XV de France durant ce 6 Nations voire cet automne. Pierre-Louis Barassi, lui, voit son Tournoi s'achever sur commotion alors qu'il avait participé à toutes les rencontres et semblait monter en puissance aux côtés d'un excellent Moefana. « On est en colère », tranche Lhermet. Une colère que partagent nombre de fans et d'experts, à l'heure où le rugby cherche à mieux protéger ses acteurs sans dénaturer son essence.