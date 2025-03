XV de France. Serin, Lucu ou Le Garrec, qui remplacera Dupont contre l’Écosse ?

Alors qu’Antoine Dupont est forfait pour la réception de l’Écosse, qui de Baptiste Serin, Nolann Le Garrec ou Maxime Lucu le remplacera avec le XV de France ?

C’est un match que le XV de France doit absolument gagner. Le samedi 15 mars prochain, les Bleus accueillent l’Écosse au Stade de France pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2025. En cas de victoire, la France remporterait son deuxième titre européen sous l’ère Galthié.

Pour soulever le trophée d'ici à quelques jours, le sélectionneur et son staff miseront sans aucun doute sur une feuille de match sensiblement similaire à celle observée à Dublin. Cependant, le poste de demi de mêlée est à pourvoir. Pour cause, Antoine Dupont est victime d’une rupture des ligaments croisés et ne devrait plus rejouer au rugby cette saison.

Écarté des terrains pour de longs mois, Antoine Dupont ne pourra pas aider le Stade Toulousain vers sa quête d’un nouveau Bouclier de Brennus et d’un autre sacre en Champions Cup. “C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains”, a déclaré le demi de mêlée sur son compte Instagram.

Lucu titulaire contre l’Écosse

Mais alors qui serait apte pour le remplacer à Saint-Denis ? Redevenu numéro 2 dans la hiérarchie des demi de mêlée français, Maxime Lucu apparaît comme l’option la plus probable. Impressionnant de dynamisme et de lucidité en Irlande, le joueur de l’UBB s’est fait bien voir et devrait être favori pour débuter contre l’Écosse.

À 32 ans, le demi de mêlée n’a plus été titulaire avec le XV de France depuis le match nul contre l’Italie, le 25 février 2024. S’il commence avec le numéro 9 dans le dos, Maxime Lucu devrait être associé à Romain Ntamack. Par le passé, les deux joueurs n’ont partagé qu’une seule feuille de match, c’était le 20 novembre 2022 pour une victoire contre le Japon.

Serin ou Le Garrec sur le banc ?

Sur le banc, plusieurs options s’offrent ensuite à Fabien Galthié et son staff. Redescendu dans la hiérarchie, Nolann Le Garrec avait pourtant commencé le Tournoi des 6 Nations comme remplaçant d’Antoine Dupont. Cependant, sa méforme, son manque de polyvalence (Lucu pouvant jouer 9 et 10) et des entrées en jeu peu convaincantes l’ont relégué dans la hiérarchie.

Ainsi, Baptiste Serin devrait être appelé à Marcoussis aujourd’hui, selon des informations relayées par Rugbyrama. Polyvalent, le Toulonnais a l’occasion de se rappeler aux bons souvenirs de Fabien Galthié. En cas de séance à haute intensité convaincante, il pourrait même prendre une place sur le banc contre l’Écosse. À cette occasion, le demi de mêlée du RCT pourrait remporter le premier titre majeur de sa carrière.

