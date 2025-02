RUGBY. Serin (encore) précieux avec le RCT, gâchis pour Galthié et le XV de France ?

Encore décisif avec le RC Toulon ce samedi, le demi de mêlée Baptiste Serin enchaîne les performances magistrales loin du XV de France.

Sa prestation a été noyée au milieu du multiplex de cette 17ᵉ journée de Top 14. Pourtant, Baptiste Serin a encore réalisé un excellent match avec le RC Toulon, ce samedi 22 février à Mayol. Il a participé à la victoire bonifiée des Varois contre le Stade Français (24 à 6).

RÉSUMÉ VIDÉO. Menés 17-0, Serin et Dréan (encore) décisifs, comment le RCT a ébloui Mayol

Contre le Stade Français, le demi de mêlée a été à l’origine du deuxième essai des siens. Après un ballon cafouillé en touche, Serin joue le coup. Il tente une feinte de passe et s’engouffre dans la défense parisienne. Enfin, 30 mètres plus, il livre une superbe passe au pied entre deux défenseurs parisiens pour Wainiqolo qui file en Terre promise (39ᵉ).

Quasiment chaque semaine, Baptiste Serin réalise un ou plusieurs gestes de classe qui enivrent les supporters du RC Toulon. Mais alors, pourquoi n’est-il pas appelé avec le XV de France ? Actuellement, Fabien Galthié lui préfère Nolann Le Garrec et Maxime Lucu en doublure d’Antoine Dupont. Mais, ce traitement est-il mérité ?

XV de France. Baptiste Serin, l’homme providentiel du RCT qui rêve (encore) des Bleus : 'ça me manque'

Derrière l’indémodable Baptiste Couilloud, Baptiste Serin est le deuxième demi de mêlée le plus prolifique du championnat. Il a inscrit 6 essais cette saison, soit autant que Nolann Le Garrec. Excellent depuis plusieurs saisons, l’ancien de l’UBB enchaîne les bonnes prestations et franchit autant que le numéro 9 du Racing 92 et Maxime Lucu, 6 franchissements cette saison.

Serin et le XV de France, mariage idéal

Ainsi, d’un point de vue statistique, Baptiste Serin n’a rien d’un indispensable avec le XV de France. À ce titre, l’absence de Baptiste Couilloud interroge tout autant, voire plus. Mais comme souvent, se fier uniquement aux chiffres peut se révéler trompeur dans cette histoire. En effet, là où Baptiste Serin pourrait être utile pour le XV de France, c’est bien dans son style de jeu. “J'aime gérer le jeu. J'adorais le style de Dimitri Yachvili, capable de diriger le jeu, avec une grande palette”, déclarait-il à L’Équipe en 2022.

XV DE FRANCE. Pourquoi Baptiste Serin reste (encore) sur le carreau malgré un niveau stratosphérique ?

Gestionnaire exemplaire 90 % du temps, le Toulonnais profite de ses géniaux moments de folie sur les 10 % restants. De plus, depuis l’arrivée de Pierre Mignoni, l’identité de jeu du RCT se base énormément sur un pack et une défense agressive, pour pousser l’adversaire à commettre des erreurs et à exploiter les turnovers. Une stratégie dans laquelle Baptiste Serin excelle et qui ressemble énormément à celle réalisée par le XV de France.

Par ailleurs, il profite d’une bien meilleure polyvalence que ses concurrents directs. En effet, le demi de mêlée toulonnais est ouvreur de formation et il est aussi capable de jouer à l’arrière en dépannage. Ainsi, Baptiste Serin pourrait couvrir deux, voire trois, postes depuis le banc du XV de France. Une donnée non négligeable, surtout si Fabien Galthié et son staff souhaitent renouveler l’idée d’un banc en 7-1, visible ce dimanche en Italie.

6 NATIONS. Le Garrec peut-il vraiment soulager Dupont ? Les stats qui posent question