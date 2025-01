XV de France. Baptiste Serin, l’homme providentiel du RCT qui rêve (encore) des Bleus : 'ça me manque'

Indispensable à Toulon, Baptiste Serin impressionne chaque week-end. Mais cela suffira-t-il pour convaincre Fabien Galthié de lui redonner sa chance en Bleu ?

Samedi dernier à Mayol, le Rugby Club Toulonnais a réalisé une grosse prestation face au Racing 92 (36-24). Au cœur de cette victoire, une nouvelle fois, un homme a brillé : Baptiste Serin.

Galthié annoncera prochainement sa première liste pour préparer le Tournoi des VI Nations.



🇫🇷 @Serin_Baptiste: "Bien sûr que j'espère y être mais il y a beaucoup de concurrence à mon poste. Je ne pense pas être dans les premiers choix. Je fais tout pour revenir. J'y crois" pic.twitter.com/JZjGY6HvzF — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 7, 2025

Une saison sous le signe de la régularité

Le demi de mêlée varois enchaîne les performances de haut niveau depuis le début de la saison, laissant peu de place au doute sur son importance dans l’effectif toulonnais. À tel point qu’une question revient sur toutes les lèvres : doit-il retrouver le maillot du XV de France ?

Depuis le coup d’envoi de la saison, Baptiste Serin évolue dans une forme resplendissante. Ses choix judicieux, son jeu au pied chirurgical et son leadership ont été décisifs pour remettre le RCT sur les rails. Contre le Racing 92, il a une fois de plus fait étalage de sa palette technique, alternant parfaitement entre gestion et prises d’initiative. Des performances qui ne laissent personne indifférent, mais qui suffisent-elles pour retrouver le XV de France à l'occasion du 6 Nations ?

La concurrence féroce au poste de numéro 9

Interrogé à ce sujet lors du Moscato Show sur RMC, Baptiste Serin a répondu avec franchise : « Bien sûr, j’ai envie d’y aller. Mais j’ai un poste dans lequel il y a beaucoup de concurrence et je ne pense pas être dans les premiers choix. » Une déclaration qui illustre bien la réalité actuelle. Le poste de demi de mêlée en équipe de France est dominé par Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur du monde, et les autres prétendants, comme Maxime Lucu, Nolann Le Garrec ou Baptiste Couilloud, ne déméritent pas.

Un désir intact malgré tout

Malgré cette concurrence, Serin ne baisse pas les bras : « Je fais tout pour. (…) Quand tu n’y es plus, tu te dis qu’il y a quelque chose qui manque. Donc, oui, ça me manque. » Une détermination qui transpire dans ses prestations avec Toulon. Il semble avoir retrouvé la sérénité et la constance qui lui avaient permis d’être appelé chez les Bleus par le passé, au point même d’en être capitaine en 2020.

Pourtant, le chemin vers un retour en Bleu semble semé d’embûches. Fabien Galthié et son staff semblent miser avant tout sur des profils complémentaires à Dupont, et Serin, malgré son talent, devra prouver qu’il peut s’adapter aux besoins précis de l’équipe.

Alors que le Tournoi des Six Nations approche, chaque performance du demi de mêlée toulonnais sera scrutée à la loupe. Si Baptiste Serin continue sur cette lancée, l’hypothèse de le revoir sous le maillot tricolore comme l'été dernier en Amérique du Sud ne serait pas si farfelue. Une chose est sûre : il ne cessera de pousser pour faire changer l’avis du sélectionneur.