6 NATIONS. Le Garrec peut-il vraiment soulager Dupont ? Les stats qui posent question

La concurrence est rude pour le fauteuil de remplaçant d'Antoine Dupont. Nolann Le Garrec semble y être installé, mais coche-t-il tous les attendus du poste au niveau international ?

On sait tous à quel point Antoine Dupont est indispensable à l’équipe de France. Que ce soit pour son leadership, ses accélérations ou sa vision du jeu. Mais on parle peut-être un peu plus rarement de la concurrence. Malgré des performances remarquées en Top 14, Nolann Le Garrec est-il vraiment capable de soulager Dupont dans la conduite du jeu des Bleus ? Élément de réponse.

Les statistiques des « box kick »

Certaines statistiques laissent à penser que le demi de mêlée breton a encore du chemin à faire, notamment dans le jeu au pied. Pour plus de justesse, ne le comparons pas au meilleur joueur du monde mais plutôt à ses rivaux dans le Tournoi des Six Nations.

NEW: Box Kicking Comparison #GuinnessM6N R1️⃣



Tomos Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jamison Gibson-Park ☘️ and the two England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 scrum halves getting similar meterage and hang time on average. Contrast Page-Relo 🇮🇹 and Le Garrec 🇫🇷 who get lesser metres but vastly different hang time ⏳ pic.twitter.com/3bfLkXK9FW February 3, 2025

La lecture de ce tableau est relativement simple. Les statistiques prises en compte pour l’analyse des jeux au pied de pression sont la distance effectuée et le temps passé par le ballon dans les airs. Parce que le but d’un « box kick » est de gagner du terrain (distance) tout en mettant le maximum de pression à la retombée du ballon (temps).

Car oui, pour permettre aux chasseurs de lutter sous un ballon haut, il faut que celui-ci passe le maximum de temps dans les airs. Les standards internationaux pour cet exercice se trouvent autour de quatre secondes.

Où se situe Le Garrec ?

Comme vous pouvez le constater, tous les autres demis de mêlée du Tournoi ont des moyennes autour de cette marque, avec une mention pour Gibson-Park, au-dessus du lot (4,3s). Nolann Le Garrec possède une moyenne de 2,9 secondes de temps de suspension, soit plus de 25% de moins que les prérequis du poste. Une différence colossale à ce niveau.

Même constat pour ce qui est de la distance moyenne par coup de pied. Randall, Mitchell, Gibson-Park, Williams et White oscillent entre 28 et 31 mètres parcourus par coup de chausson. Nolann Le Garrec ne pointe qu’à un famélique 21,4 mètres.

Alors quel est l’intérêt de cet article ? Que fait-on une fois que l’on a dit cela ?

Le but n’est pas de tomber sur le numéro 9 remplaçant des Bleus, qui a encore beaucoup à apprendre du haut de ses 22 ans. Mais ces statistiques peuvent nous éclairer sur les difficultés qu’on eut les Bleus à occuper le terrain dans le dernier quart d’heure face aux Anglais. Elles peuvent aussi expliquer pourquoi Fabien Galthié se montre aussi frileux à sortir son capitaine Antoine Dupont, replacé à l’ouverture pendant le Crunch. Force est de constater que son repositionnement, couplé à la sortie de Matthieu Jalibert, a chamboulé le scénario du match, notamment dans l'occupation.

Nolann Le Garrec a beaucoup d’autres qualités. Il démontre une aisance rare ballon en main et est capable de transpercer n’importe quelle défense. Il guide le Racing 92 malgré une saison morose et son jeune âge. C’est l’un des grands espoirs du poste en France et va encore beaucoup progresser jusqu’à la Coupe du Monde en Australie dans deux ans. Encore une fois, l’idée n’est pas de lui tomber dessus gratuitement. Mais plutôt d’apporter des éléments d’analyse factuels quant aux raisons qui peuvent expliquer la sortie de route des Bleus.

Nul doute que le Breton travaille cet aspect du jeu à Marcoussis et qu’il réussira à gommer cet écart avec la concurrence rapidement.