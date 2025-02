6 NATIONS. Pourquoi le XV de France ne fera pas appel pour Romain Ntamack ?

Ce lundi, on apprenait le retournement de situation : Romain Ntamack ne pourra pas jouer face à l'Italie. Le XV de France ne fera pas appel de cette décision.

L’affaire est entendue. Romain Ntamack manquera bien le déplacement en Italie pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. La Fédération Française de Rugby (FFR) a décidé de ne pas faire appel de la sanction, malgré la controverse autour de la non-comptabilisation du match de Top 14 Clermont-Toulouse dans sa suspension. Pourquoi cette décision ? Explications.

Une sanction cohérente selon le staff des Bleus

Si certains espéraient voir la FFR monter au créneau, les dirigeants du rugby français ont choisi de ne pas contester la décision de la commission de discipline du Tournoi. Pour eux, le risque d’aggraver la sanction n’en valait pas la peine. « On ne va pas risquer d’alourdir la suspension », confie une source proche du XV de France à RMC.

Le raisonnement de la commission de discipline est clair : sans son carton rouge face au pays de Galles, Ntamack aurait été placé dans la liste des 19 joueurs "protégés", ceux qui ne peuvent pas jouer avec leur club en semaine de coupure du Tournoi. L’exemple d’Uini Atonio en 2023 – suspendu après un plaquage dangereux en Irlande et qui avait dû purger sa peine sur deux matchs du Tournoi, sans prise en compte du Top 14 – sert d’antécédent.

Un casse-tête à l’ouverture pour le staff

Sans Ntamack, le poste de numéro 10 devient un vrai sujet pour Fabien Galthié. Lors de la défaite face à l’Angleterre (26-25), c’est Matthieu Jalibert qui avait été titularisé, mais l’option de faire glisser Thomas Ramos à l’ouverture revient régulièrement dans les discussions.

Ce choix pourrait dépendre du retour en forme de Léo Barré, remis de sa commotion et attendu avec le Stade Français ce week-end. S’il convainc, il pourrait permettre à Ramos d'évoluer en 10 et apporter une alternative intéressante pour le déplacement à Rome.

L’avis du Rugbynistère : Pourquoi vouloir encore chambouler le XV de départ ? Le match en Angleterre n’est pas à jeter, au contraire. Il nous a offert la plus belle animation dans le jeu des Bleus depuis bien longtemps. Ramos et Jalibert se sont succédé à l’animation et se complètent parfaitement dans le jeu offensif. Les deux affichent des qualités supérieures à la moyenne et sont indispensables pour aller chercher un bonus offensif à Rome.

Les Bleus veulent tourner la page

Le message du staff tricolore est clair : pas de polémique, place au terrain. Après la défaite frustrante à Twickenham, les Bleus doivent se concentrer sur la suite du Tournoi et ne pas perdre d’énergie dans une bataille juridique incertaine. L’objectif reste le même : aller chercher trois victoires d'ici à la fin de la compétition et espérer un faux pas de l’Irlande pour jouer le titre.

Ntamack, lui, pourra retrouver les Bleus pour les dernières échéances du Tournoi. En attendant, Galthié va devoir trancher sur l’animation offensive. Début de réponse ce jeudi avec la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer l’Italie.