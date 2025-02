6 NATIONS. Pourquoi le départ de Gatland pourrait tout chambouler pour le XV de France ?

Le départ soudain de Warren Gatland en pleine campagne du Tournoi des 6 Nations n’a pas vraiment surpris les suiveurs. Le pays de Galles traverse une crise sans précédent, mais cette décision pourrait bien avoir des répercussions directes sur le XV de France. Pourquoi ? Parce que les Gallois rêvent de rapatrier Shaun Edwards, maître à penser de la défense tricolore depuis 2020.

Difficile d’imaginer une refonte du rugby gallois sans évoquer Shaun Edwards. Déjà membre du staff de Gatland lors de l’âge d’or du XV du Poireau, il avait façonné une défense redoutable, pilier des succès gallois entre 2008 et 2019. Selon RugbyPass, la WRU pourrait tenter de le convaincre de revenir pour redonner une âme à une sélection en perdition.

📹 Shaun Edwards: Going back through the memories...two Grand Slams, a Six Nations title, defence accolades left right and centre all bring a smile to face.



We have to be honest, so did this when we found it again... pic.twitter.com/kHW4QJkRdR