RUGBY. Rupture du ligament croisé confirmée, quand reverra-t-on Dupont ?

Ce dimanche, Antoine Dupont a confirmé qu’il souffrait d’une rupture des ligaments croisés. Combien de temps durera sa convalescence ?

C’est un véritable coup dur pour le meilleur joueur du monde. Le XV de France s’offre l’occasion de gagner le Tournoi des 6 Nations 2025, après sa victoire en Irlande (27-42), mais il devra faire sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain ne rejouera plus de la saison 2024/2025.

Sur ses réseaux sociaux, Antoine Dupont a confirmé ce que tout le monde redoutait. Après des examens réalisés ce dimanche, le demi de mêlée souffre bien d’une rupture des ligaments croisés de son genou droit. Ce dernier était sorti à la demi-heure de jeu de la rencontre jouée à Dublin, ce samedi 8 mars.

Dans un message adressé aux supporters du XV de France et autres amateurs de son jeu, Antoine Dupont déclare : “Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains.”

Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire.

— 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) March 9, 2025

Fin de saison pour Dupont

Si le diagnostic autour du genou droit d’Antoine Dupont est confirmé, quand reverra-t-on le joueur du Stade Toulousain sur les pelouses internationales ou de Top 14 ? Généralement, une rupture des ligaments croisés du genou demande une période de convalescence d’environ neuf mois. Dans ce cas-là, le natif de Lannemezan pourrait être de retour pour le mois de décembre 2025.

On pense très fort à toi ! 🫶❤️‍🩹

On est tous à tes côtés capitaine @Dupont9A.

— France Rugby (@FranceRugby) March 9, 2025

L'ensemble du Stade Toulousain est uni derrière toi et te soutiendra tout au long de ton rétablissement @Dupont9A 🫶



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 9, 2025

Néanmoins, cette période dépend fortement des métabolismes. Ainsi, le colosse Anthony Jelonch n’avait mis que sept mois pour se remettre d’une blessure similaire. De plus, le troisième ligne avait été victime de cette dernière à deux reprises, au genou gauche puis au droit. Dans d’autres sports, des cas de reprises au bout de six mois ont déjà été observés, mais une reprise trop rapide augmente sensiblement les chances de rechute.

De retour à l’hiver prochain ?

Par le passé, Antoine Dupont avait déjà été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. C’était en février 2018, après un match contre l’Irlande. À cette époque, il avait fallu huit mois au demi de mêlée du Stade Toulousain pour revenir sur les terrains. S’il connaît la même période de convalescence, le capitaine du XV de France pourrait être de retour début novembre.

Dans ce cas de figure, il pourrait être disponible de justesse pour l’Autumn Nations Series 2025, une période sur laquelle le XV de France rencontrera l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie. Cependant, il est probable qu’Antoine Dupont ne revienne pas en Bleu avant le Tournoi des 6 Nations 2026, afin de le faire revenir en douceur. Seul le temps saura amener des réponses définitives à ces questions.

