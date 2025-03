XV de France. Colère et émotions chez les Bleus : Antoine Dupont out plusieurs mois après un geste déloyal ?

Antoine Dupont, touché au genou après un déblayage musclé de Beirne, a laissé ses coéquipiers sous le choc. Galthié dénonce un geste répréhensible, Ruiz parle de jeu déloyal.

Un déblayage qui interroge

La blessure d'Antoine Dupont face à l'Irlande ce samedi dans le 6 Nations n'a laissé personne indifférent. Le capitaine des Bleus a quitté la pelouse de l'Aviva Stadium en souffrance, touché au genou après un déblayage controversé de Tadhg Beirne. Un coup dur pour le XV de France et son capitaine, d'autant que le geste du deuxième ligne irlandais fait débat.

Beirne on voit très bien ce que t’as voulu faire. #IRLFRA pic.twitter.com/qaKm7604H4 — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) March 8, 2025

Pour l'ancien arbitre français Alexandre Ruiz, l'intervention de Beirne est à la limite de la régularité. "Je ne le vois pas utiliser les bras et j’ai le sentiment que ce n’est pas un déblayage qui permet d’enlever un gratteur", analyse-t-il dans Le Parisien. "C’est du jeu déloyal pour moi, qui plus est avec les directives de la saison. Déblayer, c’est utiliser les deux bras, et non l’épaule fermée." Un avis que partage de nombreux supporters. Et surtout l'encadrement français.

"On est en colère"

Si le geste de Beirne n'a pas été sanctionné sur le moment, le staff des Bleus n'est pas resté sans réaction. "On a eu mal pour lui sur le geste qui est à mon avis répréhensible, a déclaré à l'issue de la rencontre Fabien Galthié sur France 2. Il y a normalement les moyens d'étudier ce geste pendant que le match se joue."

En conférence de presse, le sélectionneur a enfoncé le clou comme le rapporte Le Figaro : "Il y a suspicion d’une blessure assez grave au genou. (...) On a cité deux joueurs à comparaître devant la commission : Beirne et Porter. On est en colère sur ces sujets."

Si les ligaments sont touchés, le capitaine des Bleus et joueur du Stade Toulousain pourrait être absent pendant une durée comprise entre six et huit mois. Sa participation à la tournée d'automne peut être remise en cause. Tout comme sa présence en Top 14 et en Champions Cup, deux compétitions dans lesquelles son club est très bien placé.

Un vestiaire marqué par la blessure

Les joueurs ont été touchés par la sortie de leur capitaine. "Ce n’est jamais simple de voir un coéquipier sortir, d’autant plus Antoine", souffle François Cros. "À la mi-temps, il était très marqué." Un sentiment partagé par Maxime Lucu : "On sait ce qu'Antoine donne pour le groupe. Il fallait lui rendre un petit hommage, on le voyait en pleurs dans le vestiaire."

Grégory Alldritt, lui, confie via Le Figaro la rage qui a animé les Bleus après cet épisode : "À la mi-temps, ça prend aux tripes de voir un pote comme ça. On a ressenti de la colère, qui a servi d'essence pour la seconde mi-temps." Si la victoire française a été fêtée, c'est avec une pensée pour Dupont. Désormais, toute la question est de savoir si sa saison est terminée. Les examens à venir seront décisifs.