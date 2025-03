6 Nations. ''La réponse du terrain'', irrésistibles, les Bleus étouffent l’Irlande et rêvent de trophée : les réactions

Les Bleus renversent l’Irlande à Dublin (42-27) et gardent leur destin en main. Solides en défense et brillants en attaque, ils envoient un message fort. Cros, Ramos et Lucu livrent leurs impressions.

Démonstration majuscule du XV de France à l'Aviva Stadium ! Ce samedi, les Bleus ont réalisé un exploit monumental en s'imposant 42-27 face à l'Irlande, infligeant aux Verts leur première défaite à domicile depuis 2021 dans le Tournoi. Un succès éclatant qui permet aux hommes de Fabien Galthié de prendre la tête du classement et de se donner le droit de rêver d’un titre, avec une "finale" à venir contre l'Écosse.

Une première mi-temps de guerriers

6 Nations. La PERF' ! Le XV de France éteint l'Irlande avec la manière et s'offre une vraie finale !Dès les premières minutes, les Français ont dû serrer les dents face à une Irlande qui a imposé un rythme infernal. François Cros, auteur d’une prestation XXL en défense avec dix plaquages en dix minutes, témoigne de l'intensité du début de match au micro de France 2 : "On n’a pas eu beaucoup de ballons au début, on savait que ça allait être dur. On a fait le dos rond, on n’a pas craqué, et on a réussi à inverser la pression." Grâce à une défense héroïque et une énorme solidarité, les Bleus ont su contenir les assauts adverses avant de commencer à imposer leur jeu.

Une seconde période irrésistible

Si les Français ont tenu bon avant la pause, c’est après la reprise qu’ils ont vraiment pris le large. L’entrée du banc a fait des merveilles, apportant puissance et lucidité. "On savait qu'on allait avoir un gros banc et qu'il allait faire son effet. Ça a été le cas encore aujourd'hui, c'est génial", se félicite Cros. Maxime Lucu, appelé à la rescousse après la sortie prématurée d’Antoine Dupont, a parfaitement pris le relais : "Il fallait reprendre le flambeau et rester dans la stratégie mise en place. Aujourd'hui, je pense que c'est le collectif qui a primé."

Une réponse forte après Twickenham

Cette victoire de prestige arrive une semaine après la déconvenue en Angleterre. Un revers qui avait suscité critiques et doutes. Thomas Ramos insiste sur la capacité du groupe à réagir : "On est passés à côté en Angleterre et la meilleure des réponses qu'on pouvait donner, c'était celle du terrain." Ce succès montre que les Bleus ont du caractère et une capacité à rebondir dans un contexte hostile. Ramos ne cache pas son ambition pour la suite : "On a notre destin entre les mains. Ce match, c'était notre demi-finale. La semaine prochaine, on jouera une finale devant notre public." RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France



Une gestion tactique parfaite

Fabien Galthié peut être fier du travail accompli. Le sélectionneur, souvent critiqué pour son coaching, a vu ses finisseurs faire la différence : "À ce niveau-là, ici, face à cette équipe, tant que le score n’est pas fait, tout peut basculer. Mais avec nos finisseurs, on a apporté une énergie et une lucidité supplémentaires." Une lucidité qui a permis aux Bleus de capitaliser sur leur domination physique en seconde période pour prendre un avantage décisif.

Objectif Écosse : un titre en ligne de mire

Grâce à cette victoire éclatante, le XV de France se retrouve en position idéale pour aller chercher un sacre dans ce Tournoi 2025. Ramos le martèle : "Il faut maintenant se focaliser sur l’Écosse. Ne pas les sous-estimer et se donner les moyens d’enfin regagner un tournoi." Une ambition partagée par tout un groupe, revigoré par cette performance.

Une semaine de préparation intense attend les Bleus avant ce choc face aux Écossais. Le Stade de France sera en ébullition, et cette équipe de France aura une occasion en or de marquer son histoire. Après une telle démonstration à Dublin, plus rien ne semble impossible pour ces Bleus-là !