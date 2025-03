6 Nations. La PERF' ! Le XV de France éteint l'Irlande avec la manière et s'offre une vraie finale !

Le XV de France a infligé une lourde défaite à l’Irlande (27-42) dans son antre de l’Aviva Stadium. Une victoire qui relance les Bleus et prive les Irlandais d’un potentiel Grand Chelem.

C'était le match que tous les supporters (ou presque) attendaient dans ce 6 Nations 2025. Ce samedi, le XV de France affrontait l'Irlande à l'Aviva Stadium. Un vrai test pour les hommes de Galthié. Le XV du Trèfle n'ayant pas perdu devant son public dans cette compétition depuis 2021... face aux Bleus. Après un très long protocole, pas de round d'observation avec des Irlandais qui ont immédiatement testé la France dans les airs. L'un des secteurs clés de ce match tout comme la mêlée. Les Bleus concédant un premier coup franc dans ce domaine dès la 4e minute puis une pénalité pour un hors-jeu. D'entrée, les Irlandais ont choisi la touche et non les perches. Avec 89 % de possession, ils avaient à coeur de punir les Tricolores. Lesquels ont été une nouvelle fois pénalisés mais ils ont tenu bon et résisté à l'offensive locale, Doris ne pouvant aplatir (7e).

Entame sous forme d'attaque/défense

Sous l'impulsion d'un Moefana au four et au moulin (Cros 10 plaquages à la 13e), le XV de France a remporté le bras de fer. Et récupéré la possession pour la première fois de la partie. Mais la séquence a été courte, Doris étant récompensé par l'officiel pour son grattage. Mais Prendergast a touché le poteau et laissé échapper trois points 'faciles'. À la 12e minute, les Bleus avaient déjà concédé quatre pénalités et à peine touché le ballon. Quelques instants plus tard, Penaud récupérait le cuir et donnait à Dupont qui filait en Terre promise contre le cours du jeu. Un essai refusé pour un en-avant du capitaine au départ de l'action. Au jeu de l'attaque-défense, c'est la France qui sortait vainqueur au quart d'heure. Et pour la première fois du match, les Bleus s'approchaient (enfin) des 22 mètres irlandais.

Une offensive qui ne menait à rien, mais permettait aux visiteurs d'entrer dans la partie en attaque après avoir défendu pendant de longues minutes. Surtout, ces premiers lancements entrainaient le carton de Joe McCarthy, suite à une faute cynique sur Ramos. En supériorité numérique, et après avoir fait le dos rond, les Tricolores ne rataient pas le coche. Après un ballon porté dominateur, Dupont sortait le cuir et envoyait Bielle-Biarrey derrière la ligne de craie d'une passe laser pour le premier essai du match (0-5, 22e). Un essai qui a inversé la pression, l'Irlande jouant désormais dans son camp et subissant les assauts des Français. C'est lors de ce temps fort que Dupont a été touché au genou. Le demi de mêlée a été contraint de quitter ses partenaires. Laissant craindre le pire (fin de saison ?) pour le Toulousain au vu des images.

De l'intensité, mais peu de points

Ses coéquipiers, eux, restaient dans la partie et continuaient de maintenir l'Irlande dans son camp. Mais avec le retour de McCarthy, le XV du Trèfle retrouvait un second souffle. Et Prendergast logeait les premiers points de son équipe. Un premier acte qui laissait présager d'un suspense total. Ramos lui répondant dans la minute (3-8, 37e). C'est l'artilleur irlandais qui avait cependant le dernier mot de ce premier acte (6-8). Quarante minutes intenses marquées par de belles initiatives de la part des Tricolores. Côté irlandais, pas grand-chose à se mettre sous la dent après l'entame. Mais les deux camps savaient que ce serait serré jusqu'au bout. Et comme au début de rencontre, c'est l'Irlande qui démarrait tambour battant. Et cette fois-ci, le choix de la touche était le bon. Dan Sheehan visant le coin après un ballon porté à cinq mètres (13-8, 44e).

La réaction était immédiate. Un jeu de passes dans le bon timing, en pivot, avec du soutien permanent dans l'axe, a vu Paul Boudehent placer le ballon sur la ligne pour le deuxième essai du XV de France (13-15, 47e). Sur l'action, Calvin Nash écopait d'un carton jaune (+ bunker) pour un plaquage haut sur Barassi. Lequel laissait sa place pour dix minutes, le 3e ligne Jegou glissant au centre temporairement. La valse des changements ne perturbait pas le XV de France avec un nouvel essai de Bielle-Biarrey. Tout est parti d'une inspiration de Ramos à l'autre bout du terrain puis d'un contre-ruck. Le ballon a rapidement été recyclé avant une très belle course de Penaud qui a servi son coéquipier à l'UBB. Une fois de plus, l'ailier a joué au pied, pris le périph', avant d'être le premier dans l'en-but pour doubler la mise (13-22).

Le rouleau compression tricolore

Mieux, les protégés de Fabien Galthié continuaient de pousser avec des charges puissantes et des courses tranchantes. Et si l'essai n'était pas au bout. Ramos récompensait les efforts tricolores par une pénalité (13-25, 56e). Le rouleau compresseur bleu se mettait en marche sous l'impulsion des finisseurs. Les charges de Meafou, Marchand and co faisaient reculer les Irlandais. Et c'est Jégou qui jouait intelligemment au ras du ruck avant de tendre le bras pour donner un bel avantage (13-32). Les Bleus avaient éteint l'Aviva Stadium. Mais il restait encore assez de temps. Et il fallait enfoncer le clou pour éviter de se faire peur dans le money time. C'est pourquoi on prenait les points par Ramos à la 68e pour maintenir le Trèfle le plus loin possible (13-35). Un 27 à 0 qui faisait mal à la tête des locaux.

Lesquels ont eu une belle occasion à la 70e. Mais les avants tricolores ont relevé le défi physique du ballon porté irlandais. La défense française prenait le dessus à ce moment critique de la partie. Même à quelques mètres de l'en-but français. Les barbelés étaient de sortie. Néanmoins, les Tricolores se mettaient à la faute et Cros payait les pots cassés. Mais Ramos surgissait au meilleur moment pour intercepter un très pâle Prendergast avant de donner à Penaud. L'ailier n'avait plus qu'à dérouler pour inscrire son 38e essai. Une réalisation qui lui permettait de rejoindre Blanco en tête des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France.

Le match (presque) parfait

42 à 13, un score rarement (jamais) vu à Dublin. Les observateurs craignaient que la puissance tricolore ne fasse la différence. Ils avaient vu juste. Et si Healy a trouvé la faille à la 78e, pour son dernier match à Dublin avec l'Irlande, avant un nouvel essai de Conan. La claque est réelle (27-42). Surtout, elle prive le XV du Trèfle d'une potentielle victoire dans le 6 Nations et surtout du Grand Chelem. Une fois de plus, l'Irlande a craqué sous la pression. Pas inspirée, à l'image de son ouvreur, elle est passée à côté de son match. À l'inverse, l'équipe de France a montré que la défaite en Angleterre était une anomalie. Les Tricolores peuvent nourrir des regrets. Ils auraient pu jouer le titre et le Grand Chelem face à l'Écosse au Stade de France. Avec ce bonus offensif, ils sont plus que jamais en lice pour un deuxième titre.