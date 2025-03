''Le XV de France réduit l’Irlande en miettes'', la presse internationale choquée après la ''sorcellerie'' de Dublin

Après la victoire du XV de France en Irlande (27-42), la presse internationale félicite les Bleus et s’inquiète pour la star du rugby mondial, Antoine Dupont.

Au quatre coins de la planète ovale, les médias ont réagi à la surprenante victoire du XV de France à Dublin (27-42), ce samedi 8 mars. Pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont su déjouer les pronostics en remportant un match crucial face à l’Irlande. Malheureusement amputé de Dupont, blessé gravement au genou, les Tricolores ont désormais toutes les cartes en mains pour être titré cet hiver sur le Vieux continent.

Un XV de France en fanfare

En France tout d’abord, L’Équipe parle du XV de France en évoquant “des lions et des larmes”. Une référence à la combativité française, mais aussi à la douleur d’avoir vu le capitaine du XV de France quitter ses partenaires prématurément. En complément, le quotidien sportif explique que deux périodes de 20 minutes ont changé le visage des Bleus. En plus de la réussite du début du second acte, il évoque les 20 premières minutes des Bleus :

À la 17ᵉ minute, beaucoup avaient les mains sur les genoux à chaque temps mort, mais l'entreprise de sciage-découpage ne baissait pas de vigueur (66 plaquages). À la mi-temps, les Bleus avaient déjà plaqué quasiment autant qu'à Twickenham au coup de sifflet final (108).”

Toujours dans l’Hexagone, le Midi Olympique a également réagi à cette victoire du XV de France en Irlande. Pour eux, “la mécanique s’est enrayée” au moment de la sortie d’Antoine Dupont, mais le banc en 7-1 a fait des merveilles. Ainsi, le journal spécialisé affirme que “le ‘7-1’ a apporté tous les gains espérés malgré un scénario défavorable”, notamment grâce à l’apport inattendu d’Oscar Jégou au centre.

La presse internationale subjuguée

De l’autre côté de la Manche, les réactions ont globalement été très positives autour des Bleus et incisives envers l’Irlande. Par exemple, la BBC, généralement mesurée dans ses propos, a déclaré qu’un “XV de France inarrêtable a réduit l’histoire irlandaise en miettes”. Pour cause, la radio anglaise évoque le lien entre l’adieu de l’Aviva Stadium aux trois légendes du rugby irlandais O'Mahony, Murray et Healy et la domination française du jour. Par ailleurs, elle explique que cette dernière s’est autant fait sur le terrain qu’en tribunes. Avant l’hommage aux joueurs celtes, “la majorité d'un public qui s'était teint de bleu tout au long de la rencontre avait quitté le stade pour les rues de Dublin”, confie la BBC.

En Irlande, l’Irish Times est tombé sous le charme de l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles, auteur d’un doublé hier. Ainsi, “Louis Bielle-Biarrey compense la perte d'Antoine Dupont par un peu de sorcellerie” selon le quotidien irlandais. Par ailleurs, le journaliste auteur du focus sur le Girondin ironise en précisant qu’il écrivait un papier sur le Toulousain dans un premier temps : “C’était censé être un article sur Antoine Dupont, parce que c'est ce qui se passe lorsque le meilleur joueur de rugby du monde se présente à votre porte. Les galactiques ne passent pas dans ce quartier toutes les semaines. Donc, qu'ils gagnent, qu'ils perdent ou qu'ils fassent match nul, vous écrivez sur eux quand ils le font.” Ensuite, le journal estime qu’on “ne pouvait pas quitter Bielle-Biarrey des yeux.”

Pour Rugby Pass, le XV de France a su être “meilleur au moment le plus important” lors de ce choc en Irlande. De plus, le pure player anglophone est également tombé sous le charme de Louis Bielle-Biarrey. Avec François Cros et Maxime Lucu, le Bordelo-Béglais reçoit la meilleure note du match (9/10). En parallèle, il se désole de la prestation du jeune ouvreur celte, Sam Prendergast, pour qui “une fois de plus, le sublime se mêle à l'abject.”

Si l’on regarde de l’autre côté du globe, le média néo-zélandais Stuff s’inquiète surtout de la blessure du demi de mêlée du XV de France. En Océanie, les paroles de Galthié et des Bleus sur la santé d’Antoine Dupont sont mises en avant. Ainsi, Stuff estime que “la France devra faire sans son talisman pour espérer décrocher un nouveau titre”.

