XV DE FRANCE. Dans combien de temps pourrons-nous retrouver le maestro Dupont sur les terrains ?

Après la terrible blessure au genou d'Antoine Dupont, une même question trotte dans toutes les têtes : combien de temps devrons-nous patienter pour voir le capitaine des Bleus rechausser les crampons ?

Le verdict est tombé comme un coup de massue : rupture des ligaments croisés du genou droit, et de longs mois d’absence annoncés pour Antoine Dupont. Un énorme coup dur pour le capitaine du XV de France, qui voit sa saison 2024-2025 terminée et qui devra patienter jusqu’à la fin d’année pour retrouver les terrains.

Mais pour un compétiteur comme lui, il n’est pas question de subir. Dupont est déjà en mode reconquête, prêt à affronter ce long chemin de rééducation.

Un retour pas avant novembre

L’ancien médecin du XV de France, Jean-Philippe Hager, a commenté la situation pour RMC Sport. Pour espérer éviter une rechute, huit mois est le délai minimum recommandé pour ce type de blessure.

"Si on reprend avant huit mois, il y a un peu plus de risques de re-casser."

Le genou droit de Dupont avait déjà subi une rupture du même ligament en 2018, déjà contre l’Irlande. À l’époque, il avait mis huit mois pour revenir, et cette fois encore, le Stade Toulousain ne prendra aucun risque.

Les trois étapes clés de la rééducation de Dupont

Jean-Philippe Hager a ensuite dévoilé les paliers classiques d'une rééducation pour ce type de blessure. La première phase démarre avec l’opération, qui interviendra sous peu. On prélève un tendon pour remplacer le ligament rompu. Ensuite, place à la récupération immédiate avec réduction des douleurs et gonflements.

Entre mars et mai, place au renforcement musculaire, avec notamment du vélo pour retrouver du tonus dans la jambe blessée.

Le vrai tournant arrivera entre juin et juillet, avec la reprise de la course. À ce moment-là, le genou devra supporter les appuis et les changements de direction, une étape importante pour tout sportif de haut niveau.

Dupont prêt pour la tournée d’automne ?

Évidemment, cette blessure anéantit ses ambitions de titre dans le Tournoi. Mais si le planning est respecté, Dupont pourrait faire son retour en novembre, à temps pour reprendre avec Toulouse et retrouver le XV de France pour la tournée d’automne.

"L’objectif, c’est un genou stable et confortable, capable de tout faire comme avant, à 100 %."

Ce serait un retour pile au bon moment pour préparer le Tournoi 2026 et arriver en forme pour les phases finales avec Toulouse.

Un Dupont version 2.0 en novembre ?

S’il y a bien un joueur qui va tout faire pour revenir encore plus fort, c’est Antoine Dupont. On espère retrouver le meilleur joueur du monde 2021 en grande forme la saison prochaine. Ces prochains mois, le rugby n’aura pas la même saveur sans notre Toto national.