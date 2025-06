La finale du TOP 14 bientôt organisée dans le futur plus grand stade d'Europe ?

Le Camp Nou comme théâtre de la finale 2027 comme en 2016 ? Un rêve que la LNR pourrait bien concrétiser. Spectacle garanti.

Barcelone dans le viseur

Selon les informations de La Dépêche, la Ligue Nationale de Rugby planche sur un projet ambitieux : délocaliser la grande finale du championnat 2026/2027 dans le mythique stade du FC Barcelone, fraîchement rénové et capable d’accueillir plus de 104 000 spectateurs.

La finale pourrait à nouveau battre le record d’affluence pour un match de clubs. Lequel a été établi en 2016 lors de la finale Toulon–Racing 92 (99 124 spectateurs) déjà disputée au Camp Nou. Un coup de com’ ? Sans doute.

Mais aussi un signal fort sur l’ambition de la LNR de faire rayonner le Top 14 au-delà de ses frontières, comme cela avait été tenté (et plutôt bien réussi) il y a neuf ans.

Au-delà de la physionomie du match, avec le carton rouge pris très tôt par Machenaud pour un plaquage dangereux sur Matt Giteau. Voir une telle enceinte vibrer pour du rugby avait marqué les esprits du monde entier.

Une logistique à anticiper

Si rien n’est encore acté officiellement, l’option catalane tient la corde. Délocaliser une finale, ce n’est pas juste changer de stade : c’est repenser tout l’événement autour. Selon La Dépêche, Paul Goze, l’ancien président de la LNR, qui gère le dossier.

Reste à savoir si l'idée passera auprès des fans les plus attachés aux finales au Stade de France et des instances. Mais sur le papier, difficile de faire plus spectaculaire que le Camp Nou pour sublimer une finale de Top 14.

Surtout que celui-ci va devenir le plus grand stade d'Europe à la fin des travaux commencés en 2023. Et quoi de mieux qu’un écrin mythique, à dimension européenne, pour marquer le coup ?