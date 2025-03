Brillant, Moefana est-il (définitivement) devenu incontournable avec le XV de France ?

Le premier centre de l’Union Bordeaux-Bègles Yoram Moefana fait valoir ses qualités avec le XV de France depuis quelques mois.

Il avait déjà été particulièrement solide cet automne avec le XV de France, Yoram Moefana a décidé de récidiver sur ce Tournoi des 6 Nations 2025. Après une prestation très aboutie en Irlande, le premier centre de l’Union Bordeaux-Bègles s’est bien installé avec le numéro 12 dans le dos.

L'héritier de Danty enfin trouvé ?

Pourtant, le Girondin a rapidement dû faire avec les souvenirs d’un prédécesseur glorieux : Jonathan Danty. Après le retour remarqué de l’ancien du Stade Français en Bleu, le poste de 12 s’est transformé sous l’ère Fabien Galthié. Désormais, un premier centre doit être capable d’assurer le rôle de premier trois-quart dans les offensives, mais il doit s’illustrer sans ballon comme s’il était un quatrième troisième ligne.

Cependant, si le centre rochelais est rapidement devenu une valeur sûre, son passage avec le XV de France n’aura duré que trois saisons. Embêté par des soucis physiques et par une baisse de régime, à l’image de nombreux joueurs du Stade Rochelais, Jonathan Danty n’était plus incontournable depuis la Coupe du monde 2023.

Déjà présent depuis plusieurs années à Marcoussis, Yoram Moefana a donc été l’un des candidats tout désignés pour succéder au Rochelais. Dans le dur sur la saison 2023-2024 avec le XV de France, le Bordelo-Béglais s’est montré sous un autre jour à l’automne dernier.

Moefana, le XII de France

Sur ce Tournoi des 6 Nations 2025, Yoram Moefana s’est définitivement imposé. Pour preuve, il est le seul trois-quart, avec Louis Bielle-Biarrey, à avoir joué l’intégralité des quatre premiers matchs de la compétition. Contre l’Écosse, sa position ne devrait pas être remise en question, bien que Gaël Fickou ou Nicolas Depoortere pourraient le rejoindre au centre.

Sur l’ensemble du Tournoi des 6 Nations 2025, Yoram Moefana est le troisième meilleur plaqueur du XV de France, derrière François Cros et Grégory Alldritt. En attaque, le joueur est aussi très remuant. S’il participe plus à fixer la défense adverse qu’à la transpercer, le Girondin montre une palette de jeu variée.

Ainsi, il est l’un des Français signant le plus de passes après-contact, gagnant le plus de mètres et réalisant le plus de courses ballon en main. De plus, le numéro 12 du XV de France est aussi le quatrième tricolore ayant passé le plus souvent le ballon, marquant un changement de philosophie de jeu réussi pour Galthié et ses joueurs. De fait, Yoram Moefana semble se plaire aux nouvelles ambitions de son sélectionneur, moins portées sur la fameuse dépossession. Une nouvelle dimension qui semble pleinement exploiter son plein potentiel au niveau international et qui apporte une dimension supplémentaire à son prédécesseur.

