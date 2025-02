Boudehent au centre ? Barré à l’aile ? Quelles options pour le XV de France en cours de match avec un banc en 7/1 ?

Si le banc en 7/1 prévu face à l’Italie venait à se confirmer côté français, la seule présence de Maxime Lucu chez les finisseurs pourrait bien ne pas suffire à régler toutes les éventualités en cours de match.

C’était l’une des inventions des Springboks du savant fou Rassie Erasmus en prélude du Mondial 2023. Celle de placer 7 avants sur le banc au niveau international, par conviction mais provocation certainement, aussi.

Une organisation en "bomb squad" qui fit beaucoup, mais alors beaucoup parler, tout en portant ses fruits à l’échelle de cette équipe sud-africaine, championne du monde quelques semaines plus tard avec ce banc à un seul 3/4. Tout ce que cherchait Rassie, en somme…

Le pari des Bleus

Le truc, c’est que cette idée d’abord qualifiée de folie a fini par donner des idées à tout le monde. À l’échelle du Top 14, d’abord, avec Montpellier et l'UBB qui ont tenté ce pari risqué dans un but bien précis de tenir le bras de fer avec le pack le plus épais d’Europe : celui du Stade Rochelais.

Désormais, il semblerait que soit au tour de l’équipe de France de Fabien Galthié de vouloir tenter le coup, vous avez dû en entendre parler. Ainsi, pour la première fois de son histoire, le XV de France devrait aligner un banc en 7/1 à Rome ce dimanche.

Pourtant, malgré une mêlée conquérante, le paquet d’avants italien n’a rien du monstre à 16 pattes sud-africain ou de l’athlétisme des All Blacks, de ce que l’on en sait. Mais allez savoir, paraît-il que si du côté des Bleus, on jure que "quoi qu’il se passe, il n’y a pas de rupture entre passé et présent" et "qu’on a un process et une méthode à laquelle on croit", Fabien Galthié voudrait en réalité tester toutes les options possibles en vue de 2027. Chose sur laquelle le sélectionneur tricolore pourrait appuyer lors de l’annonce de la composition d’équipe face à la presse, vendredi.

Quelles options en cours de match ?

L’Italie, un match test ? "On l’étudie mais ce n’est pas encore décidé", expliquait l’entraîneur de la touche Laurent Sempéré en conférence de presse ce mardi. "Le 7-1 est une option de coaching. Elle permet de s’adapter à un scénario et de coacher poste pour poste, devant. Quand on envisage ce genre d’option, il y a des risques. Mais le 5-3 est aussi risqué, il y a aussi des partis pris."

Résultat, on devrait bien se diriger vers un tel système sur le banc des remplaçants face à l’Italie de Michele Lamaro, dans le but de "gagner le rapport de force des finisseurs au niveau des avants" martelé par Galthié. Un choix très risqué, donc, malgré la polyvalence avérée de nombreux tricolores.

Car malgré les avantages évidents de la formule qui devrait voir les Aldegheri, Taofifenua, Roumat, Jelonch et Jegou tous sur le banc, les limites paraissent d’autant plus fortes. Quand le 3ème ligne Kwagga Smith servait d’avant et de 3/4 en fonction des besoins chez les Springboks en 2023, Paul Boudehent, qui tournait parfois cette semaine à ce poste de centre qui fut le sien chez les jeunes, pourrait s’y coller en cours de match dimanche, si besoin est.

On sait aussi que dans cette ligne de 3/4 française, tous les joueurs ou presque peuvent couvrir plusieurs postes. Du 9 et du 10 de Dupont, au 15 et du 10 de Ramos, en passant par le 15, le 12 et le 14 de Barré, pressenti titulaire, ou du 12 et du 11 de Moefana.

Reste que ces options demeurent, pour la plupart, des solutions de dépannage et qu’en cas de sortie d’un centre où d’un ailier très tôt dans le match, l’équation pourrait s’avérer plus complexe qu’il n’y parait.

Une stratégie étonnante pour l’ancien sélectionneur Philippe Saint-André, au micro de RMC Sports : "Je trouve que c'est un choix très risqué, parce que tu n'es pas à l'abri d'une blessure d'un trois-quart au bout de trois ou quatre minutes. Les Sud-Africains l'ont fait mais ils ont toujours été à l'abri d'une blessure. (…) Pour moi, un 7-1, c'est un risque considérable."

Car si la polyvalence de ses ouailles pourrait permettre à Galthié de tenter ce pari fou, un seul changement derrière modifierait presque inéluctablement les repères et l’animation offensive des Bleus. Eux qui furent déjà bien mis à mal à Twickenham, avec un schéma plus classique…