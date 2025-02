XV DE FRANCE. La surprise du chef ! Galthié revoit totalement ses plans pour défier l’Italie

Coup de tonnerre dans le groupe France ! Pour affronter l’Italie, le staff tricolore prend des décisions radicales : Penaud et Jalibert écartés, un banc avec sept avants… du jamais vu.

Gros coup de balai dans le XV de France ! Pour affronter l’Italie dimanche (16h) à Rome, Fabien Galthié et son staff ont pris des décisions radicales, selon les informations de L’Equipe. Exit Damian Penaud et Matthieu Jalibert, deux cadres de l’attaque tricolore, et place à une réorganisation tactique avec un banc taillé pour le combat. Retour sur les choix forts des Bleus.

Penaud paye ses errances, Attissogbe en profite

Le coup de tonnerre de cette composition, c’est bien la mise à l'écart de Damian Penaud. Auteur d’un essai à Twickenham mais coupable de plusieurs fautes de main et de cinq plaquages manqués, l’ailier de l’UBB cède sa place à Théo Attissogbe. Le Palois avait répondu présent face au pays de Galles en inscrivant un doublé.

Un choix fort, qui montre que le staff n’hésite pas à sanctionner la moindre défaillance. Penaud pourrait même retrouver son club ce week-end et jouer avec Bordeaux face à Clermont. En effet, il y a peu d’intérêt à conserver un ailier dans le groupe puisque ces postes sont moins énergivores et jouent les matchs en entier la plupart du temps.

Autre secousse, Matthieu Jalibert est mis de côté au profit d’un attelage Ramos-Dupont en charnière. Le retour de Léo Barré à l’arrière permet à Thomas Ramos de glisser à l’ouverture, un poste auquel il avait déjà été testé lors de la dernière Tournée d’automne. Jalibert, lui, ferait le déplacement à Rome, mais en costume-cravate, hors des 23.

Un banc 7-1 : du jamais vu sous Galthié

C’est une véritable révolution tactique que tente le staff tricolore : un banc composé de sept avants et d’un seul trois-quart, Maxime Lucu. Un pari audacieux, inspiré des Springboks, qui traduit la volonté de dominer les Italiens en conquête et de verrouiller le combat dès la 60ᵉ minute. Lucu sera l’unique option de remplacement pour les lignes arrière. Un choix risqué, car en cas de blessure, la ligne arrière se retrouvera complètement désorganisée. L’ASM a par exemple fait les frais d’un banc en 6-2 face à Toulouse et Urios a été contraint d’aligner deux charnières sur la pelouse (Jauneau, Bézy, Urdapilleta et Belleau).

Dans le pack, le retour de Thibaud Flament en deuxième ligne était attendu. Il fera la paire avec Mickaël Guillard, profitant de l’absence d’Emmanuel Meafou, forfait. La surprise vient aussi du retour d’Anthony Jelonch, qui intègrerait un banc surpuissant aux côtés de Romain Taofifenua et d’Alexandre Roumat.

Un changement clair de stratégie

En optant pour ces options, le staff des Bleus fait clairement machine arrière. Finis le jeu aéré proposé en Angleterre, le résultat a convaincu Galthié qu’il fallait réduire la voilure, tant pis pour le spectacle. Résultat, le XV de France va se déplacer en Italie sans ses deux meilleurs attaquants et avec la volonté d’imposer un gros combat physique. Certainement une grande répétition avant le déplacement à Dublin.

Que Hugo Auradou soit sanctionné de ses erreurs pendant le Crunch, pourquoi pas. Que Damian Penaud soit rappelé à l’ordre en mettant la concurrence en avant, cela est un peu plus difficilement entendable. Le Bordelais est un pilier des Bleus depuis de nombreuses saisons et est en passe de battre le record du nombre d’essais marqués. Mais que Matthieu Jalibert sorte de la feuille de match alors qu’il réalise un match positif à Twickenham, c’est presque incompréhensible. La seule raison possible est la volonté du staff de réduire la voilure en attaque. En Italie, le jeu de dépossession devrait (re)pointer le bout de son nez.

Pour résumer, le XV de France se cherche encore. Les Tricolores n’ont pas d’ADN précis et sont un peu une équipe caméléon, capable de développer plusieurs rugbys différents. Mais à changer sans cesse son fusil d’épaule, on se perd et on perd les supporters.