XV de France. ‘‘Ça changerait tout’’, et si Dupont jouait 80 minutes à chaque match ?

En plein Tournoi des 6 Nations, plusieurs observateurs se demandent quel rôle Antoine Dupont doit avoir avec le XV de France.

Il est sans nul doute le meilleur demi de mêlée du monde. Sur ce Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est l’un des hommes forts du XV de France. Contre l’Angleterre, il n’a pas été à son avantage, mais il a su l'être contre le pays de Galles. Désormais, certains observateurs se demandent quel rôle supplémentaire peut prendre Antoine Dupont sur la suite de la compétition.

En Angleterre, le numéro 9 a été utilisé en tant qu’ouvreur en fin de match. Un changement de position qui aurait eu un impact sur le reste des Tricolores alignés, selon Denis Charvet. Dans l’émission Super Moscato Show diffusée sur RMC, l’ancien international déclare ceci : “Galthié a mal géré la fin du match [entre la France et l’Angleterre]. Je ne comprends pas pourquoi il met le meilleur joueur du monde à un poste qui n’est pas le sien, de la mêlée à l’ouverture.”

Ensuite, le natif de Cahors va jusqu’au bout de son idée. Denis Charvet avoue alors qu’il aimerait voir Antoine Dupont jouer les 80 minutes d’un match international. “C’est le capitaine, il faut le laisser sur le terrain jusqu’à la fin du match ! Si tu n’as plus Dupont dans le second rideau, tout est désorganisé. Collectivement et en défense, ça changerait tout”, affirme-t-il sur les ondes de RMC.

Cependant, son avis n’était pas partagé par tout le monde sur le plateau. Présentateur de l’émission, Vincent Moscato lui rétorque dans un premier temps que “c’est logique” que Dupont soit moins performant quand il joue à l’ouverture. Toutefois, l’ancien talonneur nuance l’idée de faire jouer Antoine Dupont durant 80 minutes :

Là où il est merveilleux, c’est quand il joue numéro 9. Je préférerais qu’on le sorte à la 70ᵉ, puis on fait rentrer Le Garrec. Ce n’est pas lui faire injure.”

Dupont : 80 minutes en 9, un fantasme ?

Dans sa carrière, Antoine Dupont a déjà eu l’occasion de disputer 80 minutes d’un match international, sans changer de poste. La dernière fois, c’était lors du quart de finale de Coupe du monde 2023, contre l’Afrique du Sud. Pourtant blessé au visage, il avait disputé l’intégralité de la rencontre, perdue face aux Springboks.

Cependant, ce coaching avait un poids : celui de laisser Maxime Lucu sur le banc. En effet, il paraît insensé d’aborder un match avec seulement une solution au poste de demi de mêlée. Ainsi, laisser Antoine Dupont sur le terrain durant 80 minutes obligerait à sacrifier une précieuse place de remplaçant, qui ne rentrerait qu’en cas de blessure du Toulousain.

Actuellement dans le groupe du XV de France appelé à Marcoussis, il n’y a pas de finisseurs polyvalents capables de répondre à cette problématique. Il faudrait que ce dernier puisse dépanner en tant que demi de mêlée et à un autre poste tout en étant capable d’assurer aussi bien sur les deux fronts à un niveau international. Autant partir à la chasse au Dahu…

