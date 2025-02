RUGBY. Avec Dupont, les 10 du XV de France constatent cette réalité inéluctable

Depuis qu’Antoine Dupont s’est imposé comme la clé de voûte du jeu du XV de France, les numéros 10 français sont dans l’ombre. Mais était-ce mieux avant ?

Au rugby, la France est un pays d’avants. Cette affirmation ne surprend pas grand monde, dans l’Hexagone le pack a souvent été roi, même si les trois quarts brillent par leur “French Flair”. Au sein du XV de France, le huit de devant et en particulier son général, le demi de mêlée, ont donc un rôle majeur, reléguant le numéro 10. Malgré l’évolution du rugby moderne, la génération d’Antoine Dupont ne fait pas exception.

Antoine Dupont, moteur du XV de France

En ce sens, l’attitude du numéro 9 du Stade Toulousain favorise le jeu ballon en main. Par le passé, ces différents partenaires de la charnière l’ont remarqué et se sont adaptés. Conjointement, ils s’expriment dans une analyse publiée par L’Équipe, ce mercredi 5 février. Au global, une observation surpasse les autres : jouer avec Antoine Dupont est un plaisir, mais demande des concessions.

Ainsi, Anthony Belleau, Camille Lopez et évidemment Romain Ntamack expliquent que se montrer aux côtés d’Antoine Dupont demande de respecter ses moments de folie inattendus. “C'était un super moteur de jeu. Il fallait toujours s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Mais d'un autre côté, on savait aussi que s'il fallait appliquer un plan de jeu, il le faisait parfaitement”, a indiqué Anthony Belleau. En parallèle, son coéquipier du Stade toulousain l’exprime sans détours :

Il touche beaucoup de ballons, car à Toulouse ou avec le XV de France, on utilise souvent nos avants. Je reste au service de l'équipe et de la stratégie mise en place. Je suis peut-être l'ouvreur qui touche le moins de ballons sur le circuit mondial, mais ça ne m'empêche pas de m'épanouir et d'utiliser mes qualités. Je suis dans la gestion du jeu plus que dans des inspirations offensives comme peuvent en avoir d'autres ouvreurs. Le peu de ballons que j'ai, je dois les traiter à la perfection. Il faut prendre la bonne décision à chaque fois.”

Cependant, s’il est difficile de jouer aux côtés d’Antoine Dupont, il semble tout aussi complexe de se plaindre d’évoluer à ses côtés. Pour cause, l’autre côté de la pièce est particulièrement enivrant. “Il créait déjà beaucoup de choses autour des rucks notamment grâce à ses qualités physiques et individuelles. Il n'a pas changé, il jouait ce rugby. Quand tu joues à ses côtés, tu as plus d'espaces pour te régaler. C'est facile de jouer avec Antoine”, confie l’ouvreur bayonnais Camille Lopez qui a disputé la Coupe du monde 2019 en partageant la charnière avec l’originaire de Magnoac.

Terre d’avants, pas de 10

Jouer avec Antoine Dupont n’a donc rien du sacrifice, tout du moins selon la majorité des ouvreurs ayant évolué à ses côtés. Néanmoins, cela demande une adaptation certaine. C’est une observation à laquelle Fabien Galthié et son staff ne sont sûrement pas étrangers. En France, le demi d’ouverture touche très peu le ballon. Preuve en est, malgré le score fleuve du récent France - pays de Galles, Romain Ntamack est l’ouvreur titulaire ayant touché le moins de ballons (23) sur la première semaine du Tournoi des 6 Nations.

Depuis des décennies, le rugby français a donc fait en sorte de propulser ses meilleurs talents de la charnière vers le poste de demi de mêlée. À titre d’exemple, Antoine Dupont est passé du 10 au 9 durant sa formation. Ainsi, les Matthieu Jalibert, Romain Ntamack ou autres peinent logiquement à déployer leur palette. Surtout quand cette dernière demande de recevoir souvent le cuir.

Durant les années, le vivier de demi de mêlée n’a cessé d’être prestigieux en France. Ce n’est que très récemment, depuis 2018, qu’une vague d'ouvreurs de grande classe a su s’imposer. De plus, ce problème n’est pas typiquement français. Autre pays d’avants, l’Afrique du Sud a tout autant de difficulté à trouver un 10 peu gourmand en ballons et capable de trouver les bons coups sur les quelques occasions qui lui sont offertes. Alors, le rugby tricolore continuera-t-il sur cette voie-là ? Ou cherchera-t-il à s'adapter à ses ressources nouvelles ? Seul l'avenir nous le dira.

