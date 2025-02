ANALYSE. Coup d’œil à la Zizou, mur de protection et pied magique : comment Antoine Dupont a-t-il régalé Attissogbe ?

Coup d’œil à la Zizou, mur de protection et pied magique : comment le QI Rugby exacerbé d’Antoine Dupont a-t-il (encore) régalé Théo Attissogbe face au Pays de Galles ?

"Il me fait penser à Zidane", disait de lui Jean-Baptiste Elissalde dans le Salon Tactique de L’Equipe, en ce début de semaine. Et ce de par sa capacité à prendre un maximum d’informations en très peu de temps, à grands coups de "side eyes", pour reprendre une expression chère aux plus jeunes.

Ici, vous aurez probablement déjà reconnu Antoine Dupont, dont on dit qu’il est humain, en dépit de performances extraterrestres chaque week-end. Sorti à une inhabituelle 50ème minute face au Pays de Galles à cause à d’un mollet récalcitrant, le demi de mêlée tricolore avait pourtant largement eu le temps de marquer la rencontre de son empreinte, avec 3 passes décisives.

Dont deux à destination du bien heureux Théo Attisogbe, auteur donc d’un doublé. Si la seconde découla d’un rush dont il a le secret en bord de ruck, intéressons-nous tactiquement à la première. À cette passe au pied transversale qui atterrit directement dans les bras de l’ailier palois.

Adaptation éclair, technique foudroyante

A la suite de relais des avants dans les 22 mètres gallois, les Bleus sont dans l’avancée. Alors forcément, la défense des hommes en rouge se resserre autour des gros porteurs français. Quand Dupont met les mains sur le ballon, il possède d’ailleurs 3 gros (Roumat, Boudehent, Atonio) en cellule à disposition.

Plutôt que continuer de pilonner, le Toulousain va alors se servir de leur présence pour lever la tête, porter le ballon grâce à la judicieuse protection de ses avants, et aspirer les derniers défenseurs gallois grâce à sa course en travers et vers la ligne de touche.

Ainsi, Josh Adams et Owen Watkins, obnubilés par le danger qu’amène Dupont, se resserrent encore et se retrouvent avec les épaules tournées vers l’intérieur. Sans surnombre ni vrai décalage, "Toto" profite alors de son travail de sape pour envoyer un dernier coup d’œil et décider en une fraction de seconde de distiller cette merveilleuse passe au pied à destination de son ailier.

Une action qui met en évidence à la fois l’intelligence situationnelle exceptionnelle de Dupont, mais aussi sa qualité technique. Car malgré une vista parfaite sur le coup, l’essai n’aurait sans doute jamais été marqué sans la précision chirurgicale de son coup de pied à destination d’Attisogbe, duquel Josh Adams n’était vraiment pas loin.

Mais une demi-seconde, à ce niveau-là, c’est souvent ce qui fait la différence…