''Dupont est la meilleure chose qui soit arrivée au rugby'', quand l’Irlande tombe sous le charme de Toto…

En Irlande, le journaliste Brendan Fanning n’a pas hésité à qualifier Antoine Dupont comme la “meilleure chose qui soit arrivée au rugby”.

Dans les pays amoureux de rugby d’outre-Manche, la popularité d’Antoine Dupont ne cesse de grimper en flèche au fil des années. En Irlande, la passion pour le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France ne fait pas exception. Dans le podcast Off The Ball, le journaliste Brendan Fanning était consulté sur sa perception d’Antoine Dupont et sa place dans l’histoire du rugby.

RUGBY. ‘‘Ils sont arrogants’’ : Pourquoi les Sudaf’ détestent Dupont ?

À l’occasion du Tournoi des 6 Nations, les débats autour des meilleures formations et de leurs joueurs stars prennent place. Logiquement, Antoine Dupont n’y manque pas. Quand le présentateur pose la question : “A-t-on déjà vu meilleur qu’Antoine Dupont ?” Son confrère tient rapidement sa réponse.

Sans hésitation et peu importe les époques, Brendan Fanning répond : “Non, on n'a jamais vu meilleur avant.” Sûr de ce qu’il affirme, il continue même en précisant que, selon lui, “Antoine Dupont est la meilleure chose qui soit arrivée au rugby”. Rien que ça.

Par la suite, il argumente son affirmation. “Il est incroyable, toujours agressif et sur le fil du rasoir. Il est très technique. Et pour couronner le tout, il a la vision, la patience et c'est un joueur incroyable au pied. Il est fantastique. Quand il est sous pression, il réfléchit toujours aux actions à venir. Il a conscience qu’il est capable de briser le premier plaquage et pense au-delà de ça”, argue le journaliste irlandais.

‘C’est son sport !’ : Dupont brillant, Attissogbe en cannes, Alldritt le tank, les supporters ont rugi de plaisir devant le XV de France

Brendan Fanning est loin d’être un arriviste. Depuis environ 40 ans, l’Irlandais est l’un des principaux journalistes rugby du pays. Durant sa carrière, il a vu arriver l’ère professionnelle, les Coupe d’Europe et le passage du Tournoi des 5 Nations à sa version actuelle. Il a notamment écrit pour le Sunday Times, le Sunday Independent, le Guardian et a sorti plusieurs livres autour du ballon ovale.

À 28 ans, Antoine Dupont est déjà l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby français. À l’international, il anime les débats malgré lui et se voit déjà comparé à des joueurs de légende. Cependant, son palmarès avec le XV de France peine à s’étoffer. Presque 8 ans après ses débuts en Bleus, il compte un seul Tournoi des VI Nations : le Grand Chelem de 2022. D’un point de vue personnel ou en club, les distinctions ne manquent pas.

Cependant, ce bilan questionnable en sélection pousse certains à dire qu’il n’est peut-être pas assez décisif pour porter son équipe sur le plan international. Face à Brendan Fanning, le journaliste Hugh Farrelly rétorque : “Il est certainement le joueur le plus technique de l’histoire, mais il a plus de mal à porter sa sélection sur des gros matchs, utiliser son talent individuel pour arracher une victoire collective. Cela s’est vu en Coupe du monde.”

6 Nations. 'Injouable', 'démoniaque', 'royal', Dupont a éteint le Pays de Galles, la presse s'en délecte