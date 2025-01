‘C’est son sport !’ : Dupont brillant, Attissogbe en cannes, Alldritt le tank, les supporters ont rugi de plaisir devant le XV de France

Une Marseillaise frissonnante, Dupont en patron et des essais à gogo : les Bleus ont marqué les esprits. Sur les réseaux, les supporters tricolores ont réagi avec passion et humour.

Premier match du 6 Nations ce vendredi soir à Saint-Denis pour le XV de France face au Pays de Galles. Une rencontre très attendue par les supporters.

Toujours aussi beau ce stade #FRAGAL January 31, 2025

Quel bel hommage 🙏

Quel respect 🙏

#FRAGAL

Quelle marseillaise qui donne les frissons avec un stade tout entier a cappella merci le XV de France #FRAGAL

Une fois de plus, la Marseillaise a donné des frissons aux supporters.

Ramos dans ses œuvres #FRAGAL

Oh le plaquage assassin !!! Et derrière Dupont qui a failli marquer !!! #FRAGAL

#FRAGAL un peu gourmand Dupont la dessus

Ça fait bizarre de ne pas avoir Gael Fickou #FRAGAL

#FRAGAL ce n'est qu'une question de temps avant que ça concrétise. Un peu de déchet mais c'est normal c'est le début et il y a les conditions

10 minutes de jeu Cros doit en être à 12 plaquages je pense #FRAGAL #XVdeFrance

Vraiment intéressant les Gallois dans cette entame, les Français ont du mal à prendre le dessus !#FRAGAL #SixNations2025

Le Pays de Galles est très bien entré dans la rencontre.

La montée de Dupont 😯😯😯 Le gallois a vu sa vie défiler 🤣 #FRAGAL

Dupont en défense c'est un monstre #FRAGAL

Premier essai du XV de France par Attissogbe.

BRAVO GAMIN ,tu as compris que si y a une opportunité Antoine le verra et t enverra la praline parfaite mdr #FRAGAL

CETTE PASSE AU PIED D'ANTOINE DUPONT POUR L'ESSAI DE THÉO ATTISOGBÉ 👀😱#FRAGAL

Quelle passe de Dupont il fait tellement de bien a l'équipe de France #FRAGAL

Essai de Louis Bielle-Biarrey juste après !

Les Gallois et les extérieurs... Ils ont peur de s'enrhumer c'est pas possible... #FRAGAL

Mdr LBB il s'est rendu compte qu'il est allé plus vite que tout le monde sur la monté donc il a mis les rétro fusée #FRAGAL

Quel début de match d'Attissogbe ! #FRAGAL

Nouvel essai pour les Bleus après un festival de Dupont.

Mdr Dupont quel enfoiré. C'est son sport putain #FRAGAL

Antoine quand le match l’emmerde un peu il prend la balle et démonte la ligne de défense.



« ON VA PAS Y PASSER LA JOURNÉE »#FRAGAL #NeFaisonsXV

Ca risque de faire un score à la Toulousaine en Coupe d'Europe 🤭#FRAGAL

#FRAGAL C'est là qu'on voit la richesse de l'effectif bleu avec ce troisième essai et les possibilités de combinaisons entre joueurs. En tous cas, les Français retrouvent leur percussion et ça fait du bien!

#FRAGAL Quelle classe, quelle facilité, Antoine Dupont ! Une course sinueuse digne d'une slalom spécial en ski ! Bluffant !

Dupont a décidé de rappeler qui est le meilleur joueur du monde #FRAGAL

Doublé des ailiers ! Et le bonus offensif avant la pause.

Mdr le 14 gallois devant LBB on me voit on me voit plus #FRAGAL

Une pensée pour la gallois qui vient d'atterrir à Marignane à l'instant suite au crochet de Bielle Barrey , un taxi l'attend à la sortie #FRAGAL

J'adore, plan de jeu : on déblaie on fatigue, on lance Dupont et pour finir, les deux petits aux ailes pour conclure. Efficace. #FRAGAL

Oh la BOUCHERIE !!! C'est un truc de fou 😍🇫🇷🏉 #FRAGAL #XVdeFrance

Le XV de France est enfin libéré de la malediction de la blessure en 1ere ligne en 1MT!! #FRAGAL

Une première période maitrisée par les Bleus qui tournent à 28 à 0 à la pause.

Antoine Dupont est directement impliqué dans 3 des 4 essais du XV de France.



C'est bien mais...

cette Dupont-dépendance est tout de même préoccupante🤔#FRAGAL I #XVdeFrance I #6nations2025

@RMCInfo #FRAGAL C'est parti .. attention à pas faire n'importe quoi , éviter le trop facile ...

Belle séquence défensive #FRAGAL

#FRAGAL Meafou défensivement c'est très très bon encore aujourd'hui et pas pénalisé malgré son gabarit

#FRAGAL coaching précoce pour préserver les joueurs. Normal.

Une seule pénalité concédée en 50 minutes 😯#FRAGAL

Tellement facile qu'on va faire jouer l'équipe réserve maintenant #FRAGAL

Antoine Dupont qui sort à la 50eme minute 😳 on vit une drole d'époque quand meme... #FRAGAL

Alldritt fait un très très gros match. Quel plaisir de le voir à ce niveau. #FRAGAL

Cinquième essais pour les Tricolores grâce à Marchand.

Épouvantable le déclassement des Gallois. On dirait un 5e match de phase de poule de CDM #FRAGAL

Ça sent le poireaux pour les gallois la #FRAGAL

Ça fait du bien de voir Alldritt à ce niveau 🙌 #FRAGAL

La discipline des tricolores est hallucinante .

Quelqu un a la stat des pénalités concédées ? #FRAGAL

Baisse d'intensité dans cette rencontre. Les Bleus sont en contrôle.

Le XV de france et ses périodes de relachemement une grande histoire d'amour 😂 #FRAGAL

LA SECTION PALOISE A L'HONNEUR CE SOIR AVEC UN DOUBLÉ DE THÉO ATTISSOGBE ET UN ESSAI DE ÉMILIEN GAILLETON ! #FRAGAL #SixNationsRugby

Les Bleus finissent avec un triangle arrière inédit de 14 ans de moyenne d'âge ! Et ça peut envoyer ! #XVdeFrance #FRAGAL #FRAPDG

J'ai beaucoup aimé le match de Jean-Baptiste Gros mais la rentrée de Baille est aussi tres intéressante. Nos piliers gauches sont en jambes #FRAGAL

LBB qui marque des essais sur 3 pas, Le Garrec qui fait des chisteras de moins de 25 m... Tout fout l'camp... #FRAGAL

Carton jaune pour Ntamack, puis rouge pour l'ouvreur.

Prendre un rouge alors qu'on mène de 38 points et qu'il reste 10 minutes 🙈 #FRAGAL

Galthié degouté qui va devoir titulariser Jalibert contre les Anglais (spoiler : ce sera Ramos 10) 😭 #FRAGAL

La tristesse du rugby gallois #FRAGAL

Incroyable ! Il s'agit du 1er carton rouge de la carrière de Romain Ntamack ce soir à 25 ans en 168 matches professionnels #FRAGAL

Alldritt c'est vraiment le patron qu'il pense être #FRAGAL

Alldritt enfonce le clou avec un essai mérité.

Mérité pour Greg Alldritt cet essai. Match XXL de sa part ce soir ! #FRAGAL

Dieu sait que ce Greg Alldritt m'avait manqué. Grand joueur, grand monsieur. #FRAPDG #FRAGAL

Succès 43 à 0 des Bleus !

Et ça fait 13 pour ces pauvres gallois ... #FraGal

Nan mais les Gallois sont en jetlag, il est 22h chez eux, hein 🫢 #FRAGAL

#FRAGAL belle victoire, tranquille, avec coaching précoce, face à une équipe assez faible il faut l'avouer. Pas de blessure c'est bien. Mais gros point noir avec l'expulsion stupide et inutile de Ntamack...