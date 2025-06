25 ans, deux montées en TOP 14, et l’adieu : la retraite prématurée d’un talent du rugby français

À seulement 25 ans, Théo Costossèque a surpris tout le monde en annonçant la fin de sa carrière pro. Un choix fort, mûri, et chargé d’émotion.

La santé plutôt que le rugby : Fin de carrière à 26 ans pour l’un des plus grands talents de la ProD2

À seulement 25 ans, Théo Costossèque a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Une décision forte, partagée ce lundi sur ses réseaux, empreinte d’émotion et de lucidité.

Après plus de 20 ans à jouer avec ce ballon ovale, c’est avec beaucoup d’émotions que je suis contraint de mettre un terme à ma carrière de joueur de rugby professionnel.

Un parcours entre passion, blessures et montées en Top 14

Formé à Peyrehorade dans les Landes, passé par le Racing 92 avec qui il découvre le Top 14, Théo a poursuivi son aventure à Bayonne, avant de rejoindre Vannes en 2022.

Dans son message d’adieu, il évoque une « aventure incroyable » faite de « sacrifices et de passion ». Mais aussi la dure réalité d’un sport où les corps s’usent vite. Si les raisons de son arrêt ne sont pas précisées, le physique a peut-être parlé. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Lui qui n'a pas été épargné par les blessures.

Ce parcours, fait de sacrifices et de passion, a été une aventure incroyable, mais aujourd’hui une page se tourne.

Costossèque repart la tête haute, fort de deux montées en Top 14 – avec Bayonne en 2022 et Vannes cette saison. Deux moments forts qui resteront comme les sommets de son parcours. Sans oublier ses sélections avec l'équipe de France des moins de 20 ans et sa participation au Tournoi dans la catégorie.

« Une nouvelle vie commence »

Théo n’oublie personne dans ses remerciements : son club formateur, ses anciens coéquipiers, le Racing, l’Aviron, le RCV et bien sûr ses proches, sa famille et sa compagne. Ceux qui l’ont soutenu quand le rugby devenait plus dur que prévu.

Toutes ces expériences m’ont forgé, m’ont appris des valeurs qui iront bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables, notamment deux montées en Top 14.

« Ce sport restera pour toujours une partie de moi, conclut-il. Je pars avec des souvenirs gravés à jamais et une gratitude infinie pour tous ceux qui ont croisé mon chemin. » Une annonce qui intervient alors que Joaquin De La Vega a, lui aussi, décidé de mettre fin à sa carrière à seulement 26 ans.