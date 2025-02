ÉDITO. Non, le XV de France ne perd pas à cause de Matthieu Jalibert, souffre-douleur du rugby français

Depuis la victoire de l’Angleterre contre le XV de France, les supporters et plus encore enchaînent les remarques sur l’ouvreur des Bleus, Matthieu Jalibert.

Mais qu’a-t-il fait au rugby français, voire à la nation même pour mériter un tel traitement ? En fin d’après-midi, ce samedi 8 février, un déferlement de commentaires sur Matthieu Jalibert envahissaient l’espace médiatique français, réseaux sociaux compris. Titularisé contre l’Angleterre, le demi d’ouverture du XV de France n’a pu éviter la défaite frustrante des siens (26-25) sur la pelouse de Twickenham.

Sur le pré, Matthieu Jalibert n’a pas livré son meilleur match en Bleu, mais certainement pas le pire. Mais malgré ce qu’il en est, la note du Girondin importe peu, tant certains ont décidé de le choisir arbitrairement comme coupable absolu de cette débâcle. Pourtant, le demi d’ouverture a su jouer les bons coups, offensivement. Sa prestation n’a pas été exceptionnelle, mais dévoile justement tout ce qu'il est capable d’apporter au jeu du XV de France. La liste de ses erreurs ayant fait le tour de l’Hexagone, nous avons choisi d’évoquer certains des moments où il a dynamité l’attaque tricolore.

Bonus offensif, malus défensif

Dès la 5ᵉ minute, il accélère le jeu en délivrant une passe sautée pour Ramos, permettant ensuite à Pierre-Louis Barassi de transpercer la défense anglaise. Ensuite, le Toulousain tente de transmettre à Louis Bielle-Biarrey, qui cafouille le ballon. Sur la grosse occasion manquée d’Antoine Dupont à la 20ᵉ minute, Matthieu Jalibert fixe la défense anglaise, les empêchant de coulisser et offre l’occasion (saisie, mais pas conclue) à ses trois quarts de mettre les gaz. Deux minutes plus tard, il sert Penaud dans l’intervalle. L’ailier effectuera un en-avant malgré la passe ajustée de son ouvreur.

Sur le premier essai français (31ᵉ), c’est lui qui fait signe à Antoine Dupont de venir jouer au large, après le ballon lâché par Peato Mauvaka. Sur cette action, il tente la croisée avec son demi de mêlée, ayant repéré la faille que Damian Penaud se fera un plaisir d’emprunter une demi-seconde plus tard. Sur l’arrivée en Terre promise de Damian Penaud (61ᵉ), Matthieu Jalibert permet aux Bleus d’envahir le camp anglais en prenant de vitesse la défense du XV de la Rose et fait vivre le ballon derrière lui. Seulement 15 secondes plus tard, son crochet et un offload lui permettent de servir François Cros, qui pénètre dans les 22 mètres adverses.

En bref, Matthieu Jalibert a été l’une des plus grosses sources d’incertitudes dans la défense anglaise de ce Crunch 2025. D’ailleurs, ses bonnes statistiques dans ce secteur vont dans ce sens. Le Bordelo-Béglais a réalisé 14 courses ballon en main, pour 46 mètres gagnés. De plus, il a aussi cassé 3 plaquages et a réalisé 2 offloads. À l’inverse, beaucoup parleront de ses errements défensifs.

En effet, sur le premier essai anglais, l’ouvreur de l’UBB rate deux plaquages consécutivement. Au total, il a échoué à arrêter les offensives anglaises sur 50 % de ses tentatives, 10 plaquages tentés pour seulement 5 réussis. Oui, mais voilà, le nom de Jalibert est sur toutes les lèvres, alors qu’il n’a même pas été le moins efficace dans ce domaine. À titre d’exemple et sans vouloir le pointer du doigt ou déplacer le rôle de bouc-émissaire, Damian Penaud a raté autant de plaquages que son compagnon de club, mais en a tenté trois de moins. Ainsi, l’ailier pointe à 28 % de plaquages réussis sur le match.

Matthieu Jalibert, le bouc-émissaire absolu

De plus, il est de notoriété publique que Matthieu Jalibert n’est pas impérial en défense. Si nous le savons, les Anglais le savent aussi. Par ailleurs, bon nombre d’ouvreurs ne sont pas des exemples à suivre en défense. Romain Ntamack excelle dans ce domaine pour un joueur à son poste, mais il est plus proche de l’exception que de la règle, chose que certains semblent ne pas prendre en compte. Ciblé, l’ouvreur a fait ce qu’il savait faire, en attaque et en défense. Petit miracle même, il a réussi à prendre à son compte une partie plus importante de l’animation offensive, sur un match où Antoine Dupont était en difficulté.

Après avoir exposé tous ces éléments, il peut paraître que l’acharnement autour de Matthieu Jalibert est plus arbitraire que constructif. Disons-le, certains ne l’aiment pas. Que cela soit à cause de sa grande gueule, qu’il a fini par fermer devant les médias, son attitude désinvolte, qu’il n’est pas le seul à avoir, ou son club, tout simplement.

Certains lui reprochent encore son mauvais geste sur Grégory Alldritt, quand ce dernier est allé l’énerver après un essai bordelo-béglais en Top 14. Un souvenir qui reste uniquement, car il est associé à Jalibert. Personne n’en veut à Thomas Ramos, sans vouloir déplacer l’acharnement sur lui, d’avoir pris la tête de Marcus Smith pour l’enfoncer dans la pelouse d’Ernest Wallon, il y a un peu plus d’un an en Champions Cup. Pourtant, le geste de l’arrière toulousain était largement plus répréhensible qu’une petite tape sur le sommet du crâne, sans vouloir faire la course à qui a fait la plus grosse bêtise dans sa carrière. Pas sûr que quelqu’un y gagnerait de toute manière.

En bref, le public français a décidé qu’en temps de crainte, il fallait avoir quelqu’un à détester. Malheureusement pour lui, Matthieu Jalibert est devenu ce souffre-douleur que personne ne voudrait être. Les rumeurs sur son appréciation en club et à Marcoussis vont bon train, mais personne n’en sait rien à part ceux qui s’y trouvent. Par contre, beaucoup savent visiblement sur qui jeter la faute, que cela soit justifié ou non.

