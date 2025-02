Fabien Galthié évoque ''l'évidence, la cohérence, la logique'' : Retour sur une conf de presse Jalibo-Jalibert

Fabien Galthié, harcelé de questions concernant Matthieu Jalibert, a voulu appuyer sur le fait qu’il n’y avait jamais eu de polémique concernant l’ouvreur de 26 ans.

De cette conférence de presse pour annoncer la composition du XV de France qui défiera l’Angleterre, samedi à Twickenham, en est ressorti plusieurs choses.

D’abord que Fabien Galthié, harcelé de questions concernant Matthieu Jalibert, voulait éteindre tout départ de flamme et appuyer sur le fait qu’il n’y avait jamais eu de polémique concernant l’ouvreur de 26 ans.

C’est par une, puis deux, puis trois questions autour du Girondin que cette conférence a d’ailleurs débutée. Pourtant, le choix de Matthieu Jalibert paraissait clair dès le début. "Nous avons fait le choix de l’évidence, de la cohérence, de la logique", lance Fabien Galthié.

Après le carton rouge de Romain Ntamack et le match face aux Gallois, nous nous sommes posés avec le staff, avons étudié les options et Immédiatement, nous sommes tombés d'accord sur l'évidence Matthieu Jalibert.

Comment le staff a géré l’épisode ou le Bordelais était rentré en club au mois de novembre plutôt que d’assumer sa position de réserviste ? "Le rapport de force est sur le terrain, uniquement sur le terrain face à l'adversaire", martèle Galthié. "On ne voulait pas perdre un joueur comme lui, avec ce potentiel. (…) On accompagne les joueurd au lieux mais c’est aussi à eux de ne pas se perdre."

"Gagner le rapport de force au niveau des avants"

Quid du défi anglais de samedi ? "L'Angleterre va nous proposer quelque chose de particulier, je n'en doute point. Ils vont être féroces, oui", explique le sélectionneur français après qu’un journaliste ait appuyé sur cet aspect des coéquipiers de Marcus Smith.

Quant au nouveau banc en 6/2, Galthié donne ses explications qui laissent entendre que cela n’est pas prêt de changer. "Avec le profil que l'on a et nos préparations qui sont très courtes, à l'inverse de nos adversaires, c’est le choix qui nous semble le plus adapté. Nos joueurs sont toujours plus affûtés à l'automne que pendant le Tournoi car l'enchaînement des matchs pèse sur eux. Cela se ressent, se voit par les pépins physiques et c'est ce que nos données nous indiquent avec ce que l'on récolte depuis 2020. Donc à notre niveau, il nous semble que le plus important reste de gagner le rapport de force au niveau des avants. C'est pour ça qu'on privilégie le 6/2."

Élémentaire, mon cher Galette.