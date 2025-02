2 retours majeurs, un banc inchangé : la composition épineuse du XV de France pour le défi anglais

Face à l’Angleterre, Fabien Galthié a réalisé pour 2 changements par rapport à l’équipe qui s’est imposée face au Pays de Galles vendredi dernier.

C’est certain, l’opposition qui attend le XV de France à Londres ce week-end n’aura rien à voir avec ce qu’ont connu les Bleus face au Pays de Galles.

Il fallait donc se préparer en conséquences à ce Crunch à Twickenham qui ne laisse jamais indifférent, soulignait William Servat dans la semaine.

Ainsi, Romain Ntamack suspendu suite à son carton rouge reçu pour un coup d’épaule dans la tête de son vis-à-vis, c’est Matthieu Jalibert qui prendra les clés de l’attaque en numéro 10. Et ce afin de ne pas devoir faire passer Thomas Ramos en 10, LBB en 15, et donc "perturber l’équilibre".

Matthieu Jalibert ''sera ciblé'' : lucide, cet Anglais passé par le Top 14 alerte son ancien poulain

A ses côtés, il retrouvera son compère de Bordeaux Moefana, qui fera à nouveau faire la paire avec P-L Barassi. Convaincant par ses courses tranchantes face au Pays de Galles, le Toulousain fêtera sa 5ème sélection ce samedi.

Ailleurs et comme on vous l’assurait en début de semaine malgré son ménagement, Damian Penaud est bel et bien de retour sur l’aile droite.

6 Nations. Sous un temps anglais, la météo va-t-elle (vraiment) bouleverser le XV de France lors du Crunch ?

Alors que devant, l’association toulousaine Roumat/Meafou est maintenue, en l’absence de Flament, tandis que Paul Boudehent tient bien sa place en 3ème ligne.

À noter qu'aucun changement n'aura lieu sur le banc, contrairement à ce qui a été évoqué cette semaine.