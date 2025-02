Matthieu Jalibert ''sera ciblé'' : lucide, cet Anglais passé par le Top 14 alerte son ancien poulain

Rory Teague connaît bien Matthieu Jalibert pour l'avoir cotoyé à Bordeaux au début de sa carrière. L'Anglais livre un regard lucide sur ce qui attend l'ouvreur de 26 ans.

Samedi après-midi, dans ce Crunch attendu des deux côtés de la Manche comme la finale de la NFL ne l’est outre-Atlantique, c’est lui qui guidera l’attaque française.

Dans sa (encore jeune) carrière, Matthieu Jalibert l’a déjà fait 2 fois, à Twickenham. Pour deux défaites d’un cheveu, dans le temps du rugby. 4 ans après sa dernière apparition dans la capitale anglaise, l’ouvreur bordelais imagine donc qu’il sera attendu. Par les observateurs tricolores et le staff des Bleus, mais aussi ses adversaires.

"Il sera ciblé"

Son ancien coach à l’UBB Rory Teague, revenu en Angleterre récemment, disait d’ailleurs cette semaine pour L’Equipe : "Les gens savent que c'est un facteur X. À mon avis, ça doit beaucoup inquiéter l'entraîneur de la défense anglaise (Joe El Abd). C'est pour ça que je pense qu'il sera ciblé, notamment par Ollie Lawrence."

Comme l’avait durement fait le 3/4 centre anglais avec le jeune et frêle Sam Prendergast face à l’Irlande samedi dernier. Mais, au-delà d’être bien entouré, on sait que le numéro 10 de 26 ans aime ce genre de défi.

"Ce match est une super opportunité pour lui de revenir dans le jeu au côté d'Antoine Dupont, qui est en forme. Et ça arrive au bon moment contre les Anglais, que vous n'aimez pas ! C'est toujours un grand rendez-vous dans le Tournoi face aux "Rosbeefs"", plaisantait avec justesse ce même Teague.

Et celui qui le connaît bien pour l’avoir connu à ses débuts avec Bordeaux l’affirme : "Il va vouloir prouver après quelques critiques et tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Il aime bien ce genre d'ambiance hostile. Ça correspond très bien à sa personnalité. (…) Il ne pouvait pas rêver d'un meilleur environnement pour revenir et briller. Je suis convaincu qu'il va faire un gros match."

Une question d’orgueil, aussi ? "En Angleterre, Matthieu est un peu moins connu que Romain Ntamack, qui a déjà gagné des titres avec Toulouse." Nul doute que faire gagner son équipe à Twickenham rebattrait très certainement les cartes…