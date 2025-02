XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert en 10 face à l’Angleterre : ultime chance de se montrer avant le Mondial 2027 ?

Alors Matthieu, enfile tes nouveaux crampons rouges, et fais taire tes détracteurs. Jusqu'au prochain match au moins...

Près d’un an après sa dernière titularisation en Bleu, le voici donc détenteur du numéro 10 des Bleus face à l'Angleterre. S’il le doit probablement à un concours de circonstances et la suspension de Romain Ntamack ainsi que les blessures de Romain Buros et Léo Barré, Matthieu Jalibert va néanmoins avoir une occasion en or de se montrer en Bleu.

Et de regagner du crédit aux yeux de Fabien Galthié ? Pour lui, on l’espère. Mais en réalité, à moins d’un full-house, d’une masterclass dans la gestion et d’un ou deux coups de génie dont il a le secret pour faire gagner le match, on voit mal comment l'ouvreur de l’UBB pourrait faire reculer à la fois Romain Ntamack, Thomas Ramos et les prétendants au poste d’arrière dans la hiérarchie.

Alors, on lui souhaite au moins de ne pas perdre du terrain, ce samedi. À savoir de ne pas donner matière au staff tricolore de ne pas le convier aux festins des Bleus, sous prétexte d’un banc à deux 3/4 seulement, de la polyvalence de Thomas Ramos ou dont on ne sait quel argument de valeur à l’échelle du maillot bleu.

Présence de la dernière chance ?

En tout cas, le demi d'ouverture de 26 ans a des fourmis dans les jambes et compte bien le prouver. S'il sera naturellement visé par les loubards Anglais, Jalibert (34 sélections mais que 7 titularisations dans le Tournoi) a l'expérience et le talent pour y faire face.

"Je trouve qu'il a fait une très bonne semaine. Même si au mois de novembre, ça été dur pour lui, il n'est jamais venu à un entraînement sans son sourire. Matthieu montre tous les week-ends qu'il est un très bon joueur. Le groupe a confiance en lui", pointait Thomas Ramos en conférence de presse, comme rapporté par L'Equipe.

Mais son talent lui offrira-t-il d'autres opportunités de porter le numéro 10 des Bleus dans le Tournoi d'ici au Mondial 2027 ? En théorie, non. Mais dans la pratique, le Bordelais a toujours aimé déjouer les pronostics, quand l'incertitude du sport, elle, ne permet pas d'avancer ce qu'il se passera dans deux semaines.

Alors Matthieu, enfile tes nouveaux crampons rouges, et fais taire tes détracteurs. Jusqu'au prochain match au moins...