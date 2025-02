XV de France. Suspendu, Romain Ntamack devrait être disponible contre l’Irlande, voici pourquoi…

Après son carton rouge contre le pays de Galles, l’ouvreur du XV de France Romain Ntamack devrait être disponible contre l’Irlande, le 8 mars prochain.

C’est un bien étrange retour qu’a effectué Romain Ntamack ce vendredi 31 janvier avec le XV de France, à Saint-Denis. D’un côté, l’ouvreur a fait sa part du travail sur le terrain lors de la victoire des siens contre le pays de Galles (43-0). Entre autres, il était impliqué sur le premier essai de Louis Bielle-Biarrey (23ᵉ) et sur celui d’Émilien Gailleton (68ᵉ). De l’autre, il a quitté le terrain prématurément, après avoir reçu un carton rouge (72ᵉ).

Coupable d’une charge à l’épaule dans le visage de son homologue gallois Ben Thomas, il n’a pas discuté de la décision. À vrai dire, personne ne l’a fait tant la faute était aussi visible qu'involontaire. À cause de ce manque de lucidité, Romain Ntamack ratera le déplacement à Twickenham pour défier l’Angleterre, le 8 février prochain.

Quelle suspension pour Ntamack ?

Dans l’absolu, Romain Ntamack pourrait-il être suspendu plus longtemps qu’un match ? Oui. Dans ce cas précis, le Toulousain pourrait être concerné par la règle 9.16 du règlement World Rugby, si l’on se fie à ce que disait l’arbitre de la rencontre, Paul Williams. Cette règle indique qu’un “joueur ne doit pas faire une charge ou faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur.”

Le contact ayant eu lieu à la tête et avec de la vitesse, Romain Ntamack pourrait vraisemblablement risquer jusqu'à 6 semaines de suspension, relatif au degré moyen de la sanction officielle. Mais alors, reverra-t-on l’ouvreur du XV de France sur ce Tournoi des VI Nations ? Là aussi, il est quasi certain que le Toulousain devrait prendre part aux dernières rencontres de la compétition, dont le déplacement contre l’Irlande le 8 mars prochain.

Pour cause, plusieurs comportements ou antécédents peuvent permettre de diminuer la sanction. Tout d’abord, il faut savoir que la sanction couvre toutes les compétitions. Ainsi, les semaines de Top 14, sans match du 6 Nations, les week-ends du 15-16 février et 1-2 mars, permettront de consommer une partie de la sanction du joueur. De plus, Romain Ntamack n’aurait pas participé à ces rencontres de Championnat, même sans suspension. Pour cause, il fait partie de la liste des joueurs premium retenus à Marcoussis jusqu’à la mi-mars.

Ensuite, le demi d’ouverture a un casier vierge. En effet, une réduction de la suspension peut avoir lieu dans le cas où le joueur impliqué n’est pas un habitué de la commission de discipline. Dans sa carrière, Romain Ntamack n’a encore jamais été convoqué par cette dernière, au niveau international, et pourrait donc être concerné. Même avec le Stade Toulousain, il n’a plus reçu le moindre carton jaune depuis presque deux ans. C’était le 16 avril contre le LOU Rugby.

De plus, sa sanction peut aussi être réduite pour d’autres raisons. Par exemple, il pourrait décider de participer à un programme de formation aux plaquages mis en place par World Rugby, ce qui lui économiserait une semaine de suspension. En clair, il paraît peu probable que Romain Ntamack soit absent contre l’Irlande, début mars, mais il manquera à coup sûr le déplacement à Twickenham, ce samedi, voire celui à Rome, le 23 février prochain.

