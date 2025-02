6 Nations. XV de France. Pourquoi ce 43-0 infligé aux Gallois n'est pas (du tout) anecdotique

Une soirée cauchemar pour le Pays de Galles : Dominés de bout en bout, les Gallois ont subi une humiliation 43-0 face à la France. Une défaite historique qui pose de sérieuses questions sur leur niveau actuel.

Un cauchemar gallois au Stade de France

43-0. Une gifle mémorable. Pour leur entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations 2025, le Pays de Galles a vécu une soirée noire face à une équipe de France impitoyable. Un match à sens unique, qui marque un triste record : jamais, depuis 1998, les Gallois n'étaient restés fanny dans un match du Tournoi.

Une défense en souffrance, une attaque à l’arrêt

Les hommes de Warren Gatland ont été submergés par la vague bleue. Du premier au dernier coup de sifflet, ils ont subi la pression d'une équipe de France transcendée par un Antoine Dupont en récitateur de jeu. La charnière galloise, en manque cruel d'inspiration, n'a guère pesé sur la rencontre.

Résultat ? Un rideau rouge inexistant et une attaque stérilisée, incapable de franchir la ligne d'avantage. Il faut dire que la défense tricolore n'a rien laissé passer ou presque. Les Bleus avaient parfaitement préparé ce match sous la houlette d'Edwards. On a vu des Tricolores ne pas trop se consommer dans le rucks et proposer un rideau défensif hermétique et agressif aux visiteurs. Lesquels ont plus souvent reculé qu'avancé. Pire, la défense, qui était pourtant l'une des forces du Pays de Galles par le passé, a sombré avec pas moins de 27 plaquages ratés.

Une première depuis 1998

Pour retrouver trace d'un Pays de Galles muet dans le Tournoi, il faut remonter à 1998 dans le 5 Nations, lors d’une déroute à Wembley face aux Bleus (0-51). La seule autre fois dans l'histoire où les Gallois sont restés bloqués à zéro remonte à 2007 contre l’Australie. Ce qui en dit beaucoup sur la performance du XV de France.

Ce zéro pointé ne fait que renforcer les craintes autour du rugby gallois et sur sa capacité à se reconstruire. Cela pourrait prendre des années. Mais le XV du Poireau a-t-il seulement les joueurs et le vivier suffisant ? S'il y a du talent chez certains joueurs du groupe, le vide laissé par les anciennes gloires semble pour l'heure compliqué à combler. Et la série noire pourrait bien s'étendre bien au-delà du raisonnable.

Gatland plus que jamais sous pression

Une chose est sûre, ce groupe manque de leaders et le contraste est criant avec le XV de France. Ces joueurs qui, il n'y a pas si longtemps, savaient pousser l'équipe à donner le meilleur. Et ce, jusqu'à la dernière seconde. Pour beaucoup, le Pays de Galles a toujours été cette équipe qui ne lâchait rien et qui était capable de vous donner des sueurs froides jusqu'au coup de sifflet final.

Avec cette treizième défaite de rang, les Dragons traversent une passe très sombre. Gatland le sait : une réaction est obligatoire face à l'Italie. "On doit se libérer de cette pression et retrouver du plaisir sur le terrain", a-t-il réagi. Mais l’urgence est bien réelle : la confiance est au plus bas, et le Tournoi ne fait que commencer...

6 Nations. 'Injouable', 'démoniaque', 'royal', Dupont a éteint le Pays de Galles, la presse s'en délecte