XV de France. ''Une présence brutale et efficace'', Alldritt marque les esprits, a-t-il enfin retrouvé son niveau stratosphérique ?

Grégory Alldritt est revenu en patron ! Ultra-dominant contre le Pays de Galles, il a été élu homme du match. Mais ce match signe-t-il définitivement son retour au plus haut niveau ?

Le XV de France a régalé face au Pays de Galles avec une victoire éclatante (43-0), et un homme s’est particulièrement illustré dans cette démonstration : Grégory Alldritt. Auteur d’un match XXL, le numéro 8 des Bleus a rappelé à tout le monde pourquoi il était considéré comme l’un des troisièmes lignes les plus dominants de la planète ovale. Avec un essai en fin de match et un travail de l’ombre à couper le souffle, Alldritt a été élu homme du match. A-t-on assisté à son retour au sommet ?

Un match plein et une influence retrouvée

Depuis quelques mois, on sentait Alldritt en dedans, loin du monstre d’impact qu’il avait été lors des dernières campagnes du XV de France. Ce week-end, le Rochelais a remis les pendules à l’heure. Intraitable dans le combat, dévastateur balle en main, il a été omniprésent sur le pré. Son essai inscrit en toute fin de rencontre (78e) est venu récompenser une activité incessante et un leadership sans faille.

Les chiffres parlent pour lui : 64 mètres gagnés ballon en main, plus que la plupart des trois-quarts français, et un impact permanent sur le jeu. Ses actions en attaque comme en défense ont confirmé son influence sur les temps forts et faibles des Bleus. Il a terminé la partie avec 18 courses et autant de plaquages. Bref, une feuille de stats pleine et l'impression qu'il en avait encore sous le crampon. De bon augure pour la suite de la compétition.

Un joueur exemplaire et un discours humble

Malgré cette prestation majuscule, le capitaine de La Rochelle garde la tête froide. "C’est la vie d’un joueur de haut niveau. Il y a des matchs où on est moins bons, d’autres où ça marche mieux. On a fait que 20 % du boulot donc on va rester humble et travailler dur pour éviter de terminer second à un point ou au goal-average", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre via Sud Ouest. Un discours qui reflète bien l’état d’esprit du joueur, toujours tourné vers l’effort et le collectif.

Ses partenaires ne s’y trompent pas et soulignent son apport sur et en dehors du terrain. D’autant qu’Alldritt n’a jamais baissé de rythme, haranguant ses coéquipiers et mettant du cœur à l’ouvrage jusqu’au coup de sifflet final. D'aucuns diront que l'opposition n'a pas vraiment permis de juger de son niveau tant elle était faible. S'il aura bien évidemment plus d'adversité dans les semaines à venir, cette prestation va à n'en pas douter lui donner confiance pour la suite du Tournoi.

Des notes qui ne laissent pas de place au doute

Sa prestation n’a pas échappé aux observateurs. Tous les médias spécialisés sont unanimes : c’est un grand Alldritt que l’on a retrouvé. RugbyPass et Rugby365 lui attribuent un 8.5/10, louant son impact dans les collisions et sa constance. Planet Rugby va encore plus loin avec un 9/10, décrivant une "présence brutale et efficace", tandis que d'autres saluent "un leader de combat retrouvé". Même son de cloche du côté du Parisien : "Il a mis l’équipe de France dans le bon sens".

Autrement dit, ce match marque une vraie réponse aux doutes des derniers mois. Il semble que la machine soit relancée, et c'est une excellente nouvelle pour le XV de France alors que les rencontres décisives arrivent. "Les tests de novembre l'avaient fragilisé, ce match aura l'effet inverse", note Eurosport.

Un Alldritt en mission pour la suite du Tournoi

S’il a impressionné contre les Gallois, le plus dur commence maintenant. L’intensité va encore monter d’un cran avec des chocs face aux Anglais et aux Irlandais. "On a soif de victoire mais c’est la même chose pour les Irlandais et les Anglais. On n’est pas tout seuls donc on continue à travailler", rappelle lucidement le Rochelais.

Un Alldritt en pleine bourre, c’est l’assurance pour le XV de France de pouvoir compter sur un leader naturel. Si la forme affichée ce week-end se confirme, les défis qui ne présentent à l'horizon s’annoncent palpitant, avec en ligne de mire un sacre potentiel dans ce Tournoi des Six Nations.