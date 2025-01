6 Nations. Cet atout méconnu du jeu du XV de France qui le place au-dessus de la concurrence

Le secret du jeu des Bleus ? Une circulation rapide du ballon et une précision chirurgicale. À l’aube du 6 Nations, voici pourquoi cette approche tactique pourrait bien faire des ravages.

A l'orée du coup d'envoi du 6 Nations, et alors que des voix s'élèvent pour voir des Bleus plus entreprenant en attaque. The Telegraph explique que le XV de France est parmi les équipes du Tournoi, celle qui excelle dans les passes courtes. "48 % de leurs passes ont parcouru moins de cinq mètres lors du tournoi de l'année dernière" contre 45 % pour l'Irlande. Dont le jeu léché est réputé pour être l'un des plus efficaces de la planète ovale.

Crédit image : The Telegraph

Un jeu à haute intensité "à la Toulousaine" ?

Une arme redoutable pour dynamiter les défenses adverses. Une spécialité que les hommes de Fabien Galthié ont peaufinée jusqu’à en faire une véritable marque de fabrique si on croit les derniers chiffres. Preuve en est, 57 % de leurs passes lors des tests d’automne parcouraient moins de cinq mètres, bien au-dessus des standards des autres nations du Tournoi.

6 Nations. Ce que la presse étrangère pense (objectivement) du XV de France avant d’affronter le Pays de GallesDifficile de ne pas voir la patte toulousaine dans cette manière de jouer. Le Stade, référence absolue en matière de jeu de mouvement, a bâti ses succès récents sur une circulation rapide du ballon et des soutiens omniprésents. La démonstration face à Leicester en Champions Cup en est le parfait exemple. Avec un jeu debout et des soutiens qui ont permis aux Rouge et Noir de punir les Anglais. Ce n’est pas un hasard si les cadres du XV de France évoluent sous les couleurs rouge et noire : Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos ou encore Mauvaka et Roumat et Meafou maîtrisent cet art de la transmission éclair, qui leur permet de désorganiser les défenses adverses.

Dupont, l’accélérateur de particules

On peut donc s'attendre à ce que le pourcentage de passes courtes soient en hausse pour les Bleus dans cette édition 2025. Le retour d’Antoine Dupont dans l’équipe de France est une bénédiction pour ce style de jeu. Véritable chef d’orchestre, le capitaine des Bleus excelle dans les passes courtes et rapides, toujours soutenu par un coéquipier dans son sillage.

6 Nations. Les mots forts de Warren Gatland sur Antoine Dupont : ‘Nous ne pouvons pas…’Avec sa vision hors norme et sa capacité à choisir la bonne option sous pression, il incarne à lui seul la fluidité du jeu tricolore. Vendredi soir, face au Pays de Galles, les Bleus auront une nouvelle occasion de démontrer l’efficacité de cette stratégie. La défense galloise, souvent en difficulté face aux équipes capables de jouer debout et d’enchaîner les temps de jeu, pourrait souffrir face à une France qui fait vivre le cuir à la perfection.

Le jeu rapide est clairement la marque de fabrique des Bleus. Avec 60 % des rucks expédiés en moins de 3 secondes l'an passé, le XV de France n'a pas le temps de niaiser. Et surtout, il ne veut pas laisser à la défense le loisir de se replacer. Et ce, afin d'exploiter les espaces. En particulier au près.

Xv de France. Un cas unique : Pourquoi Georges-Henri Colombe est-il si différent des autres piliers français ? 🤔Ainsi, le site The Analyst nous apprend que "la France a joué à moins de 10 mètres du ruck sur 57 % de ses phases, soit plus souvent que toute autre équipe". Profitant de la puissance de ses gros porteurs pour concentrer les défenseurs avant de distiller de préciseux offloads qui font souvent mouche. La rencontre s’annonce palpitante et pourrait bien confirmer que le XV de France a trouvé dans la passe courte bien plus qu’un simple atout technique : une philosophie de jeu qui le rapproche encore un peu plus du sommet du rugby mondial.