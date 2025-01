6 Nations. Ce que la presse étrangère pense (objectivement) du XV de France avant d’affronter le Pays de Galles

La presse étrangère est unanime : la France impressionne, mais doit confirmer. De Dupont à Ntamack, en passant par la crise galloise, voici comment ce match est vu hors de nos frontières.

À la veille du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2025, le XV de France s'apprête à affronter le Pays de Galles ce vendredi 31 janvier au Stade de France. Une rencontre qui peine à passionner les supporters de manière générale. Du côté des médias étrangers, on ne manque cependant pas de souligner les enjeux de cette rencontre. Entre volonté de prouver d'un côté et de retrouver la victoire de l'autre.

Deux dynamiques très différentes

Selon The Guardian, la France, sous la houlette de Fabien Galthié et menée par le capitaine Antoine Dupont, est considérée comme une prétendante sérieuse au titre, voire au Grand Chelem, malgré des déceptions passées. Le retour du numéro 9 du Stade Toulousain n'est pas étranger à tout ça.

101 "Depuis le début de 2020, Dupont a battu plus de défenseurs (101), réalisé plus de percées (16) et assisté plus d' essais (29) que tout autre demi de mêlée masculin du Tiers 1", précise sixnationsrugby.com.

Thomas Ramos est également identifié comme un joueur central au sein d'un groupe qui ne manque pas de talents. De Roumat à Boudehent en passant par Bielle-Biarrey et Ntamack, les Bleus ont de quoi inquiéter les Gallois ainsi que les autres nations. En revanche, le Pays de Galles, dirigé par Warren Gatland, traverse une période difficile. Après une série historique de défaites en 2024, y compris un premier revers à domicile contre les Fidji, les Gallois cherchent à redresser la barre. Avec un style de jeu qui s'appuie sur des phases de jeu resserrées et une défense acharnée, ils peinent à concrétiser en attaque.

La confiance n'est clairement pas dans les rangs gallois avant ce déplacement à Saint-Denis. Et la note pourrait être salée si les Tricolores démarrent pied au plancher. Ce qui n'est historiquement pas dans leurs habitudes. Mais avec trois déplacements d'affilée au programme, ils se doivent d'entrer dans ce Tournoi avec le maximum d'intentions et d'efficacité. Ils n'auront pas le loisir de monter en puissance et de trouver leur marque.

La colonne vertébrale toulousaine

Le retour de la charnière Dupont-Ntamack est très attendu côté français. Et c'est justement une très bonne chose en termes d'automatismes et de repères communs puisque les deux hommes se connaissent par coeur. Rugby World rappelle que c'est la première fois depuis 2023 que ces deux joueurs évoluent ensemble en sélection, une association qui pourrait dynamiser l'attaque tricolore. On n'avait plus vu l'ouvreur du Stade Toulousain sous le maillot tricolore depuis 538 jours ! Une éternité au niveau international. Il sera particulièrement observé lors de ce match de reprise.

La France aura besoin de nouvelles briques autour du mortier qui a maintenu son équipe si longtemps soudée. Mais la structure de son plan de jeu est l'incomparable colonne vertébrale toulousaine composée d'Antoine Dupont, Romain Ntamack et du magnifique Thomas Ramos, un trio de joueurs qui ont une compréhension presque télépathique du jeu de l'autre. (Planet Rugby)

Pour le Pays de Galles, le capitaine Jac Morgan est un élément clé. En particulier en défense. Ses 28 et 27 plaquages face à l'Afrique du Sud et l'Australie en novembre ont marqué les esprits. Nul doute qu'il sera mis à rude épreuve par les gros porteurs tricolores comme Emmanuel Meafou et Gregory Alldritt. Malgré les difficultés de l'équipe, sa performance en troisième ligne sera cruciale pour contenir les assauts français et tenter de créer des opportunités. Pas sûr que Morgan puisse sauver le Pays de Galles à lui tout seul. The Guardian est même plutôt pessimiste et craint que la série de défaites se poursuivre bien au-delà de la 13e de vendredi soir. "Peut-on réellement s'attendre à 17 défaites consécutives ? Hélas, cela semble plus probable que non".

Succès (presque) garanti pour le XV de France ?

Les pronostics penchent clairement en faveur de la France. The Times considère les Bleus comme les favoris du Tournoi, soulignant leur pack puissant et des talents offensifs tels que Dupont et Penaud. Cependant, ils notent que des matchs à l'extérieur contre l'Angleterre et l'Irlande pourraient représenter des défis. Le site officiel du 6 Nations rappelle que "la France a remporté chacun de ses six derniers tests contre le Pays de Galles après n'en avoir remporté qu'un sur neuf contre eux auparavant (8 défaites)".

De son côté, RugbyPass souligne la frustration de voir cette "génération dorée" française ne pas encore atteindre son plein potentiel en termes de succès internationaux, mais reste optimiste quant à leurs chances dans ce Tournoi. La clé de la victoire finale se trouve peut-être dans la capacité des Bleus à être efficace aussi bien en attaque qu'en défense. "La France est en pleine transition. Elle souhaite introduire plus de joueurs offensifs dans son XV de départ mais la pression sur le schéma défensif d'Edwards s'accentue".

En somme, ce match d'ouverture s'annonce crucial pour les deux équipes. La France cherchera à confirmer son statut de favorite, tandis que le Pays de Galles tentera de déjouer les pronostics et de retrouver sa gloire passée. Les supporters peuvent s'attendre à une rencontre intense et passionnante au Stade de France.