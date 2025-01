TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Toulousain sur le point de perdre un international ? Exeter à l’offensive

Un avenir incertain pour Chocobares ? Exeter s’intéresse au trois-quarts centre du Stade Toulousain. L’Argentin pourrait-il céder aux sirènes de la Premiership ?

Le marché des transferts s’agite en coulisses, et cette fois, c’est un cadre du Stade Toulousain qui pourrait être dans le viseur d’un club anglais. Selon RugbyPass, les Chiefs seraient prêts à frapper un grand coup en attirant Santiago Chocobares, le trois-quarts centre argentin plusieurs fois sacré avec les Rouge et Noir.

Un intérêt grandissant de l’Angleterre

Le club du Devon, en pleine reconstruction après avoir perdu plusieurs cadres ces dernières années, cherche à renforcer son effectif avec des profils denses et polyvalents. Des finances plus seines et surtout plus importantes pourraient permettre à Exeter d'attirer le Puma de l'autre côté de la Manche pour un salaire avoisinant le demi-million d'euros.

De quoi faire réfléchir même si la récente campagne européenne des Chiefs (224 points encaissés pour quatre défaites) n'inspire pas vraiment confiance. Chocobares, solide défenseur et percutant en attaque, coche cependant toutes les cases pour une formation qui espère un avenir plus radieux.

Petit détail qui n'en est pas vraiment un : le contrat actuel de l'Argentin. Il y a quelques semaines, Toulouse annonçait la prolongation de 10 joueurs. Parmi eux, Santiago Chocobares. Comme Kinghorn, Roumat et Graou, l'international est désormais lié jusqu'en 2028 avec le champion de France. En cas de transfert, les indemnités pourraient être très élevées.

Concurrence féroce au centre toulousain

Le Stade Toulousain, qui croule sous les talents au centre avec Pita Ahki, Pierre-Louis Barassi, Paul Costes et Dimitri Delibes, doit gérer un effectif pléthorique. Un temps dans le viseur des clubs de la capitale, Barassi serait bien parti pour rester au Stade.

Chocobares, souvent utilisé dans la rotation, a prouvé qu’il était un atout précieux, mais son temps de jeu n’est pas toujours garanti. Avec la montée en puissance des jeunes, l'arrivée l'an prochain d'un Teddy Thomas en vue au centre, la direction rouge et noire pourrait faire des choix stratégiques.

Quelle décision pour Toulouse et Chocobares ?

D’un côté, Toulouse apprécie énormément son apport défensif et sa combativité. De l’autre, Chocobares pourrait être séduit par l’idée de s’imposer comme un titulaire indiscutable en Premiership, un championnat qui correspond bien à son style rugueux et explosif.

Affaire à suivre dans les prochaines semaines, car si Exeter sort le chéquier, les Rouge et Noir pourraient être tentés. En attendant, Chocobares, récemment victime d’un gros KO en Champions Cup, devra d’abord se remettre pleinement sur pied avant de penser à son avenir…