6 Nations. ‘‘Ils veulent la couronne’’, le choc Irlande vs France fait (déjà) saliver le rugby anglo-saxon

En Grande-Bretagne, le niveau du XV de France impressionne beaucoup d’observateurs qui attendent déjà le choc entre l’Irlande et les Bleus sur ce 6 Nations.

Alors que la première salve du Tournoi des 6 Nations 2025 vient tout juste de se finir, certains commentaires venus du reste de l’Europe peuvent surprendre. En effet, les Anglo-Saxons ne semblent désormais attendre qu’une chose : le choc entre l’Irlande et le XV de France à Dublin, le 8 mars prochain.

À plus d’un mois de la rencontre, le débat entre les deux équipes est déjà lancé, tout du moins de l’autre côté de la Manche. Dans l’Hexagone, l’attente enivrée d’un Crunch à Twickenham et l’utilisation habituelle de la réplique “match après match” comble déjà suffisamment l’espace médiatique.

Irlande - France, sommet du 6 Nations

En Irlande, les commentaires faits sur la composition de la sélection se font en partie sous le prisme d’être prêt pour accueillir les Bleus. Preuve en est, dès la mi-janvier, la légende Brian O’Driscoll débattait déjà de qui il souhaitait voir à l’aile pour défier le XV de France, quand Mack Hansen et James Lowe étaient incertains.

Le 31 janvier dernier, la BBC occultait l’Angleterre, l’Écosse, l’Italie et le pays de Galles pour demander directement : “La France ou l'Irlande gagnante ?” Par ailleurs, la célèbre radio anglaise a directement demandé leurs avis sur l’état des forces en présence auprès d’anciens internationaux britanniques. Tous voient la France remporter l’édition 2025, s’adjugeant une victoire du côté de Dublin.

“Bien que l'Irlande puisse enchaîner trois titres consécutifs, je pense que la France remportera le 6 Nations. Dupont a prouvé qu'il n'était pas seulement un talisman, mais aussi le ciment de l'équipe de France”, confie ainsi l’ancien ailier international irlandais Shane Horgan (65 caps).

De son côté, l’envoyé spécial de ESPN a pu assister au match entre les Bleus et le pays de Galles depuis le Stade de France. Lui aussi concentre tout l’enjeu du Tournoi des 6 Nations sur le déplacement d’Antoine Dupont et ses coéquipiers à Dublin. “La France a réalisé une prestation impressionnante. Ils viennent pour prendre la couronne de l'Irlande”, confie-t-il dans une vidéo enregistrée à Saint-Denis.

Par ailleurs, la presse irlandaise prend elle-même très au sérieux la réception de la France, début mars. “L'idée reçue selon laquelle « on ne sait jamais quelle équipe de France va se présenter » au Tournoi des Six Nations a disparu depuis bien longtemps. À vrai dire, il s'agissait plus d'un stéréotype paresseux que d'une vérité flagrante. Ces dernières années, le XV de France est devenu la force rugbystique la plus régulière de l'hémisphère nord”, affirmait l’Irish Independant quelques heures avant le début du Tournoi des 6 Nations.

