6 Nations. Sous un temps anglais, la météo va-t-elle (vraiment) bouleverser le XV de France lors du Crunch ?

Pluie et neige annoncées, température glaciales : cet Angleterre/France dans le 6 Nations 2025 devrait être frais. L’idéal pour climatiser Twickenham ?

Puisque jouer à Twickenham fait partie des incontournables dans une carrière, pourquoi ne pas le faire à fond ? On entend par là de jouer un Crunch sous un temps bien anglais…

C’est en tout cas qui devrait se passer lors de l'Angleterre/France de samedi après-midi, lors duquel la météo prévue ne sera pas vraiment clémente. Entre vendredi et samedi, pluie et neige se partageront le ciel de la capitale anglaise.

On attend en effet de beaux flocons durant 2 jours sur les bords de la Tamise, même si le voile blanc devrait ne laisser place qu’à de la flotte au moment du coup d’envoi du choc de cette 2ème journée du Tournoi des 6 Nations, à 17h45. Sous 3 petits degrés.

Les Bleus commencent à avoir l’habitude

De quoi grelotter… et perturber les Bleus ? Si l’on a coutume de dire que cela avantagera en tout cas les Anglais, davantage habitués à ce temps maussade que les Tricolores, les coéquipiers d’Antoine Dupont ne sont pas maladroits non plus dans le domaine.

Exemple la semaine dernière, malgré les inquiétudes de Fabien Galthié sous la pluie du Stade de France, qui n’altérèrent finalement pas la capacité de production des Bleus, sérieux, appliqués et victorieux 43 à 0.

On se souviendra aussi qu’il y a 2 ans, lors de la fessée historique infligée à l’Angleterre dans son même temple du rugby (10 à 53), il avait draché presque toute l’après-midi. Ce qui n’avait pas empêché le XV de France, sur un nuage ce jour-là, de jouer à sa guise avec une adresse folle.

Comme quoi le collectif est souvent plus fort que tout. Même que les éléments…