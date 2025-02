‘‘Voilà pourquoi ils perdent des Coupes du monde’’, le XV de France frustre la presse après le Crunch en Angleterre

Après la victoire de l’Angleterre sur le XV de France (26-25), la presse internationale n’a pas été tendre avec des Bleus, pourtant favoris à Twickenham.

Depuis quelques mois, le XV de France a le vent en poupe. Pas seulement d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue médiatique, chez nos voisins d’outre-Manche. Si cela reste difficilement perceptible en France, les médias britanniques et irlandais ont depuis un peu plus d’un an, une fascination pour les Bleus. Les belles prestations des clubs français en Champions Cup, la rivalité avec l’hémisphère sud et la folle aventure de Dupont, du XV au 7, faisaient que les Anglais et autres Saxons nous aimaient bien. Même si cela n’était pas toujours réciproque.

VIDÉO. 6 Nations. Maladroit, le XV de France offre une victoire frustrante à l’Angleterre

Pourtant, ce samedi 8 février, quelque chose s’est cassé à Twickenham. Alors que ce Crunch était attendu, la défaite du XV de France contre l’Angleterre (26-25) sur cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025 a été un fiasco pour les Tricolores. La presse anglaise, elle, a paru presque aussi frustrée que celle du continent, tout du moins au sujet de la performance des Bleus.

Le XV de France pas épargné à l’étranger

À titre d’exemple, Rugby Pass se questionne sur le visage montré par Antoine Dupont. “Pourquoi cela s’est mal passé ?”, titre ainsi le média spécialisé. “Après avoir étonné le monde du rugby lors de son retour dans le Tournoi des Six Nations avec trois passes décisives contre le Pays de Galles, Dupont a été largement tenu en échec par la défense anglaise. Pire, la plus grande star du jeu a commis quelques erreurs importantes, laissant échapper une passe qui aurait pu être rattrapée sur la ligne d'essai, ce qui aurait permis à la France d'ouvrir le score”, constate-t-il également.

RUGBY. ''Il faut enlever les moufles'', le XV de France fait rager les supporters contre l'Angleterre

Dans un autre papier, Rugby Pass, prédit la frustration du XV de France. “Les visiteurs se demanderont ce qui aurait pu se passer s'ils avaient mieux géré ce match, marqué par des passes ratées. Quasiment aucun joueur français n'est sorti de ce match sans avoir raté quelque chose et ils en ont payé le prix. Un de ces rares jours sans pour ces superstars et les Bleus doivent maintenant compter sur d'autres résultats pour ce Tournoi”, complète ainsi le média qui a tout de même salué les performances de Meafou, Cros, Alldritt et Moefana.

Du côté de The Guardian, le mal cité est plus généralisé et plus profond, parlant d’une “insouciance” du XV de France qui a viré du “sublime au ridicule”. Dans un papier dédié, l’iconique journal anglais parle d’un mal profond, liant la rivalité si spéciale du Crunch. Ensuite, il n’hésite pas, prends le marteau et le clou, puis tape là où ça fait mal :

Il est toujours là. Ce point faible dans le psychisme de tant d'équipes de France au fil des ans. Un point faible qui les a empêchées de rejoindre les meilleures équipes de l'histoire, malgré tout le talent, malgré l'héritage. Voilà pourquoi ils perdent des Coupes du monde, des Tournois.[...] Dans l'histoire du rugby, ce sont les Anglais qui ont toujours poussé les Français à la déconfiture. Plus que tout autre, à l'exception des Français eux-mêmes. Avant ce match, il n'y avait guère de doute sur l'équipe la plus talentueuse.”

RUGBY. Avec Dupont, les 10 du XV de France constatent cette réalité inéluctable

De son côté, la BBC évoque une “désinvolture criminelle” qui a coûté cher au XV de France contre l’Angleterre. Entre autres, la célèbre radio anglaise évoque une attitude “nonchalante” ayant amené à des fautes de main “cruciales”, notamment de la part de Peato Mauvaka et Louis Bielle-Biarrey. Elle revient également sur l’analyse de Shaun Edwards après la rencontre qui disait “ne pas comprendre” ce qu’il s’est passé. Elle précise qu’elle imagine le discours dans le vestiaire, entre l’entraîneur et les joueurs français, “être plus sévère et au langage plus grossier”.

La presse nationale surprise et frustrée

Enfin, même en France, la pilule de ce samedi a eu du mal à passer. Pour L’Équipe, ce Crunch souffre du “syndrome de la boulette”. De plus, le quotidien sportif a isolé “quatre essais vendangés” et souligné qu’il y a eu “du déchet à tous les étages” chez les Bleus. Pour le Midi Olympique, le mythe d’une France surclassant le rugby anglais dans son ensemble s’est envolé à Twickenham., “Les récents succès des clubs français en Champions Cup avaient fait naître l’idée folle que de Crunch, il n’y aurait pas cette année. Quelle connerie, quand on y songe”, ponctue le journal spécialisé.

''Nous jouons la France ce week-end, pas Toulouse'', évoquent les Anglais après les raclées en Champions Cup