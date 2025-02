VIDÉO. 6 Nations. Maladroit, le XV de France offre une victoire frustrante à l’Angleterre

La France a laissé le match lui filer entre les doigts face à l’Angleterre. Les Bleus s’inclinent (26-25) pour cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations.

L’ambiance des grands soirs. À la tombée de la nuit en Angleterre, le XV de France et celui de la Rose se sont affrontés à Twickenham, ce samedi 8 février. Malheureusement, les Bleus ont signé l’un des matchs les plus approximatifs de la génération Galthié. Dans une rencontre relancée par des actions de classe, mais polluée par de nombreuses fautes de main, la France s’incline sur le score de 26 à 25 contre l’Angleterre.

Le XV de France dans l’enfer du Crunch

En début de match, le XV de France montrait une inefficacité inhabituelle. Si les Bleus donnaient l’impression de sentir les bons coups dans un premier temps, des fautes de mains évitables s’enchainaient. Dans la première vingtaine de minutes, Damian Penaud et Antoine Dupont ont tous deux la possibilité de concrétiser les temps forts tricolores, mais perdent le contrôle du ballon.

Pour ouvrir le score, Louis Bielle-Biarrey et le XV de France ont profité du désordre qui les dérangeait jusqu’alors. Après une mauvaise passe de Peato Mauvaka, Dupont, puis Penaud et enfin LBB enflammaient la défense anglaise. Le Girondin casqué arrivait dans l’en-but à la 31ᵉ minute de jeu pour donner l’avantage aux Bleus.

Cependant, les Anglais remettaient l’église au centre du village à peine cinq minutes plus tard. Effaçant Thomas Ramos, le centre anglais Ollie Lawrence aplatissait le cuir côté français. À la mi-temps, l’Angleterre était au coude à coude avec le XV de France. Pourtant, les Bleus proposaient plus de jeu, mais faisaient beaucoup trop d’erreurs, des nombreuses fautes de main aux plaquages manqués.

L’Angleterre à l'affût

Dans le second acte, les Bleus continuent leurs nombreuses approximations. À la 44ᵉ minute de jeu, Louis Bielle-Biarrey était à deux doigts de se montrer décisif. Cependant, le Girondin n’a pas assuré sa passe après une course folle. À l’heure de jeu, l’Angleterre marquait le second essai de sa soirée, par l’intermédiaire de Tommy Freeman et revenait au contact du XV de France.

Quelques minutes après, Damian Penaud marquait son premier essai avec le XV de France depuis plus d’un an. À la 62ᵉ minute de jeu, le Girondin est servi par son homologue de l’aile gauche et a conclu une merveilleuse séquence française. Avec cet essai et malgré quelques fausses notes face aux perches de Thomas Ramos, les Bleus se donnaient un peu d’air sur le terrain de l’Angleterre.

🏉 #SixNationsRugby | 🖋️ SIGNÉ PENAUD !



Pour son retour en tant que titulaire, Damian Penaud fait respirer le XV de France en inscrivant cet essai : les Bleus mènent désormais 18 à 12 !



📺 Suivez le direct : https://t.co/v7C1Q1DYSK#ANGFRA pic.twitter.com/sF1VHcGakd — francetvsport (@francetvsport) February 8, 2025

Enfin, Louis Bielle-Biarrey venait inscrire un doublé qui semblait salvateur pour le XV de France. Après une sublime offensive française, il arrivait en Terre promise et célébrait avec ses coéquipiers à la 76ᵉ minute de jeu. Cependant, ce n’en était pas fini des erreurs françaises et les Bleus de Fabien Galthié laissèrent le match leur filer entre les doigts. À quelques secondes de la fin de la rencontre, l’Angleterre profite d’une mauvaise défense française et s’impose sur son sol grâce à un ultime essai d’Elliot Daly. Score final : 26-25.

🏉 #SixNationsRugby | 🇫🇷 RÉACTION EXPRESS DES BLEUS !



Encore lui : auteur du premier essai, Louis Bielle-Biarrey inscrit un nouvel essai ! Thomas Ramos, lui, ne tremble pas et le XV de France mène à nouveau !



📺 Suivez le direct : https://t.co/v7C1Q1DYSK#ANGFRA pic.twitter.com/7f0EWnY7im — francetvsport (@francetvsport) February 8, 2025

