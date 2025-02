VIDÉO. ENFIN ! Penaud et Bielle-Biarrey soulagent le XV de France et surprennent la défense de l'Angleterre

Louis Bielle-Biarrey a ouvert le compteur du XV de France du côté de Twickenham. En première période, l'Angleterre résiste aux Bleus.

Sur la pelouse de Twickenham, le XV de France défie l’Angleterre, ce samedi 8 février. Pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025, les Bleus espèrent réitérer l’exploit réalisé en 2023, où ils avaient inscrit 53 points pour sept essais. Aujourd’hui, c’est le Girondin Louis Bielle-Biarrey qui a ouvert le compteur des Bleus !

Louis Bielle-Biarrey en sauveur

Alors que la France ratait ses nombreuses occasions en début de rencontres. L’ailier de l’UBB a bonifié un ballon qui semblait encore se diriger vers une faute de main, tout du moins dans un premier temps.

Alors que Peato Mauvaka venait de rater une chistera au milieu du terrain, Antoine Dupont s’est emparé du ballon pour continuer à le faire vivre. Il a traversé le terrain en large et a retrouvé ses trois-quarts.

Dans un premier temps, Matthieu Jalibert lui faisait signe, le demi de mêlée décidait de servir Damian Penaud qui l’appelait à l’intérieur. Après avoir trouvé la brèche, l’ancien Clermontois cavalait et décidait de servir Louis Bielle-Biarrey avec un jeu au pied vers l’extérieur.

La France rêveuse, l’Angleterre doute

En ouverture du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a pulvérisé le pays de Galles (43-0), au Stade de France. À Saint-Denis, les Bleus ont inscrit 7 essais. Avec cette victoire XXL, les hommes de Fabien Galthié espéraient accumuler le plus de points possible.

Pour cause, c’est une année impair et le XV de France a donc trois déplacements à son actif. Une formule qui rend une victoire particulièrement compliquée pour les Bleus. Surtout que les Français ne se déplacent pas n’importe où. En effet, ils sont actuellement en Angleterre, mais devront aussi se rendre en Irlande et en Italie.

Du côté de l’Angleterre, ce début de Tournoi a installé quelques doutes. Lors de sa visite à Dublin, le XV de la Rose a signé une défaite relativement triste (27-22). Si les essais tardifs de Curry (75ᵉ), Freeman (80ᵉ+1) ont permis d’arranger l’addition, les Anglais étaient tout de même menés sur le score de 27 à 10 à la 74ᵉ minute de jeu.

