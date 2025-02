RUGBY. Dupont n'est pas le meilleur joueur du XV de France ? O'Gara cite un autre Toulousain !

Ronan O’Gara a précisé qu’Antoine Dupont laissait son titre de meilleur joueur du XV de France à Thomas Ramos, actuellement.

Il connaît bien le rugby français et prend souvent plaisir à surprendre avec ces déclarations. Dans une chronique, parue dans l’Irish Examiner ce vendredi 7 février, Ronan O’Gara a expliqué qui était le meilleur joueur du XV de France actuellement. Selon lui, ce n’est pas Antoine Dupont, mais Thomas Ramos.

Dans sa prise de parole, l’entraîneur du Stade Rochelais s’est montré admiratif de l’arrière du Stade Toulousain. “Le meilleur joueur français à l'heure actuelle, c’est Thomas Ramos”, affirme-t-il sans même mentionner le rôle d’Antoine Dupont, capitaine du XV de France.

Plus particulièrement, le technicien irlandais pense que l’arrière représente une arme irremplaçable par la qualité de sa palette technique. Excellent au pied, en tant que second animateur dans le jeu et dans ses relances, il obtient des félicitations sans pareilles de Ronan O’Gara. “Il est si bon”, ponctue l’ancien ouvreur de l’Irlande.

Malgré son admiration pour l’arrière du XV de France, il dresse néanmoins un point faible à ce dernier. “En analysant Thomas Ramos, on s'aperçoit que le seul domaine dans lequel il peut s'améliorer, c'est la réception des ballons hauts. Il n'a qu'un point faible et il est minime, mais c'est dans les airs. D'habitude, on cible les ailiers, mais les équipes qui ciblent Ramos dans les airs peuvent en profiter”, analyse-t-il au sujet d’un joueur qu’il a souvent observé lors des grands matchs.

Cependant, Ronan O’Gara explique qu’il ne faut pas exploiter cette carte sans faire preuve de vigilance. En effet, mal utilisé contre l’ouvreur du Stade Toulousain, il précise que cette faiblesse pourrait se retourner contre ses adversaires : “Attention, car si vous bottez mal sur Ramos, c'est le meilleur joueur au monde en ce qui concerne les 50-22. De plus, il est très bon pour alimenter Damien Penaud et il n'y a personne dans le Tournoi des VI Nations comme Penaud sur l'aile droite. Il est létal, absolument létal.”

Par ailleurs, l’entraîneur du Stade Rochelais s’est avoué surpris au fait que Thomas Ramos soit utilisé à l’arrière en l’absence de Romain Ntamack. Pour lui, l’habituel 15 du Stade Toulousain aurait été d’une grande utilité à l’ouverture contre l’Angleterre, ce 8 février à Twickenham.

À l’inverse, Ronan O’Gara avoue qu’il ne comprend pas bien la manière dont le XV de la Rose gère sa relation entre l’ouvreur et l’arrière. “Il y aura du positif pour eux s'ils peuvent en tirer des enseignements, mais je ne suis pas d'accord avec certaines décisions prises par l'Angleterre pour affronter la France. L'une d'entre elles est la présence simultanée de Fin Smith et de Marcus Smith sur le terrain lors d'un match test dès le début”, explique-t-il avec quelques doutes sur le plan de jeu anglais.

