TOP14. ''Ce mec est un numéro 10'' : Ronan O'Gara fan de la ''reconversion'' de Thomas Ramos

On ne compte plus le nombre de fois où, avant et pendant la tournée de novembre, Thomas Ramos a clamé son amour pour le numéro 15.

A chaque occasion, le Toulousain rappelait qu’il dépannerait à l’ouverture si besoin, mais que son poste de prédilection restait celui d’arrière.

105 points, 88% de réussite : Thomas Ramos, plus que jamais le sniper du XV de FranceLe truc, c’est que 2ème meilleur buteur de l’histoire des Bleus fut si bon à ce poste, qu’on venait à se demander à l’issue de la tournée de novembre s’il n’avait pas, bien malgré lui, rebattu les cartes du poste en sélection.

S’il est déjà passé devant le remuant Matthieu Jalibert dans l’esprit du staff du XV de France, c’est à se demander si Romain Ntamack ne va pas lui non plus subir les frais de ce repositionnement gagnant.

Pour plusieurs observateurs, dont l’icône du poste irlandaise Ronan O'Gara, Thomas Ramos est en tout cas l’ouvreur de la situation. "En ce moment, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un comme Thomas Ramos, confiait le manager rochelais dans une interview pour L'Équipe ce mardi. Je me souviens encore de sa performance lors de notre première finale de Top 14, au Stade de France."

Un match lors duquel Toulouse s’était imposé 18 à 8, avec un Ramos titulaire en 10 et en grâce, auteur de 15 points au pied.

Champions Cup. Dupont de retour, Ahki forfait : la compo probable du Stade Toulousain face à l’UlsterEt ROG d’abonder, avec sa connaissance pointue du poste : "Sa gestion des matches est top. Le mec pense qu'il n'est pas un numéro 10, mais c'est un 10. Il a cette aura hyper importante."

Samedi, Toulouse recevra l’Ulster pour son entrée en lice en Champions Cup. On verra donc à quel poste est aligné Ramos, dans ce fameux premier match qui compte de la saison en club.