Marcus Smith change de poste, Willis en 8 : avec quelle équipe l’Angleterre va-t-elle tenter de renverser la France ?

Désireux de surprendre le XV de France dans un Crunch aux airs de revanche, Steve Borthwick a décidé de modifier l'équipe qui avait fait trembler l’Irlande, samedi dernier à Dublin (27 à 22).

En premier lieu, comme évoqué par la presse anglaise, le jeune ouvreur de Northampton (22 ans) Fin Smith sera titulaire pour la première fois en sélection et associé à son compère de la charnière Alex Mitchell...

Quid de Marcus Smith ? Pas de panique pour les amateurs de pas de l’oie et de coupe façon palmier, le prodige des Harlequins occupera le poste… d’arrière ! Et ce pour la 2ème fois de sa carrière seulement en tant que titulaire. Attention à ne pas lui rendre de ballons trop facilement…

VIDÉO. Plus fort et plus rapide que Damian Penaud en 2024, cet ailier anglais affole les compteurs

Ou le choix pour Borthwick d’avoir 2 ouvreurs sur le terrain, comme le fait déjà le XV de France…

Ailleurs, Willis connaîtra sa première cape, pour densifier le pack anglais. Non pas pour Jack, Toulousain et donc non-éligible, mais plutôt son frère Tom, excellent numéro 8 des Saracens passé par Bordeaux il y a 2 ans.

A quelle heure regarder Vos Matchs de Rugby du 6 Nations Angleterre/France et Ecosse/Irlande ?Enfin, blessé, le virevoltant Cadan Murley, blessé, va céder sa place au supersonique Ollie Sleightholme, que Damian Penaud devra surveiller comme le lait sur le feu.

Tandis que le banc sera costaud, avec les présence notamment de Ben Curry, Jamie George et Elliot Daly, qui peut jouer partout. C’est dur pour la tour de contrôle Freddie Stewart, qui sort du groupe.

Back in #GuinnessM6N action this weekend 👊



Steve Borthwick has named his match day squad to face France at @allianz_stad this Saturday 🌹@O2 | #WearTheRose